Abierta polémica sobre si los suplementos de flúor son perjudiciales para los niños

Se ha abierto un debate de lo más polémico en el seno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre los suplementos de flúor, si las tabletas ingeribles dañan los microbiomas de los niños o desempeñan un papel vital para ayudar a protegerlos de las caries dentales.

Mientras los dentistas pediátricos consideran que las tabletas masticables, disponibles solo con receta, son particularmente importantes para las familias donde no llega el agua potable con flúor, que no tienen seguro dental o que no pueden permitirse visitas regulares a los dentistas, la FDA toma medidas para retirar del mercado los suplementos de flúor.

Aunque no se espera una decisión final hasta octubre, tanto defensores como críticos presentes en una reunión efectuada en la FDA, este 23 de julio, no se pusieron de acuerdo sobre métodos científicos básicos ni sobre prácticas dentales responsables, reseñó NBC News.

En la misma, celebrada en Silver Spring, Maryland, expertos dentales explicaron la importancia de administrar la cantidad adecuada de flúor a sus pacientes, ya que una cantidad insuficiente puede debilitar el esmalte dental, afirmó el Dr. James Bekker, miembro de la Asociación Dental de Utah. Entretanto, un exceso puede provocar fluorosis, una afección que deja manchas blancas o marrones en los dientes.

“Hay zonas donde contamos con agua fluorada comunitaria. No necesitamos suplementos en esas zonas. Pero hay muchas zonas de nuestro país donde no contamos con agua fluorada comunitaria o donde no tenemos fluoruro natural. En esos lugares, los suplementos son la clave para lograr ese equilibrio”, argumentó Bekker.

¿Cómo determinar dónde viven esos niños?

Durante el debate, un dentista jubilado que trabaja en un grupo anti-flúor (Fluoride Action Network), Dr. Bill Osmunson, preguntó a Bekker sobre cómo determina si un niño necesita suplementos de flúor.

“¿Preguntas dónde viven? ¿Preguntas a qué escuela van?”, lo interpeló.

Bekker explicó cómo realiza evaluaciones integrales de sus pacientes jóvenes, incluida la revisión de cuestiones dietéticas y si usan otros suplementos, antes de recetar tabletas o gotas de flúor. A lo que Osmunson replicó: “¿De verdad haces todas esas preguntas?”

Por otra parte, Marty Makary, comisionado de la FDA, afirmó que la ingesta de flúor altera el microbioma intestinal. La afirmación parece basarse en un estudio que data de 2023 de científicos irlandeses.

“El consumo de flúor en niveles que consideramos adecuados para mantener una buena salud bucal probablemente tenga un impacto limitado en el microbioma bucal e intestinal”, declaró Gary Moran, del Trinity College de Dublín (Irlanda). Sin embargo, añadió: “Sin duda, necesitamos más estudios”.

Una polémica que no tuvo decisión definitiva ni se sometió a votación.

¿Hay alternativas al flúor para el tratamiento de caries dentales?

Existen varias alternativas al flúor para el tratamiento y prevención de las caries dentales, aunque es importante destacar que el flúor sigue siendo considerado el estándar de oro por las sociedades científicas debido a su eficacia y evidencia científica sólida.

Algunas opciones naturales y nuevas que han ganado atención son:

Hidroxiapatita

Es un mineral natural que forma parte del esmalte dental, compuesto de calcio y fosfato.

Ayuda a remineralizar el esmalte y fortalecer los dientes, reparando áreas dañadas y creando una barrera contra las bacterias que causan caries.

Estudios recientes sugieren que la hidroxiapatita puede ser igual o casi igual de eficaz que el flúor para prevenir caries, y tiene la ventaja de no tener riesgos conocidos asociados con la toxicidad del flúor, especialmente importante para niños que pueden tragar pasta dental.

Se utiliza en pastas dentales y productos específicos para la higiene bucal.

Xilitol

Un alcohol de azúcar con propiedades antibacterianas que inhibe el crecimiento de bacterias causantes de caries.

Frecuentemente utilizado en chicles y productos de cuidado oral para reducir la formación de caries.

Propóleo

Sustancia resinosa producida por abejas con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Puede inhibir el crecimiento de bacterias en la boca y fortalecer encías y dientes, siendo un componente natural en algunos enjuagues y pastas dentales.

Remedios naturales (aceite de coco, neem, bicarbonato, aceites esenciales)

Aunque se promocionan en internet, no existe evidencia científica sólida que demuestre que estos puedan reemplazar al flúor en la prevención de caries.

Fluoruro de diamino de plata

Un tratamiento tópico empleado para detener o retardar el avance de caries dentales, especialmente en lesiones activas o en dentición infantil, aunque sigue siendo un derivado del flúor pero con propiedades específicas y aplicación profesional.

También puede interesarte: