Advierten sobre estafas a través de textos falsos del DMV

Mary de Martínez, una angelina de origen salvadoreño iba manejando cuando recibió un mensaje de texto presuntamente enviado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que la obligó a detener su auto y estacionarse.

“Como no sé inglés, puse en el traductor el mensaje, y al ver que me estaba cobrando un ticket (multa) que según debía y me amenazaban con quitarme la licencia de manejo si no pagaba de inmediato, sentí que la presión se me bajaba y como si me echaran un balde de agua fría”, dice.

“Pero cómo – dije – si los dos únicos tickets que me han dado por estacionamiento, los he pagado a los tres días”.

Minutos después respiró aliviada, cuando su hija la ayudó a investigar, y juntas descubrieron que todo había sido un intento de fraude.

“Me volvió el alma al cuerpo. Por suerte, no les hice caso de apretar el link que mandaron. Tal vez no le roben a uno dinero, pero si su identidad y sus datos”.

El DMV aclara que ellos no mandan mensajes de texto. (Araceli Martínez/Ortega)

Cuenta que días después a una prima que vive en el estado de Maryland, le llegó un mensaje de texto con la misma táctica intimidatoria de acción legal, si no pagaba una multa pendiente del DMV.

También Lupita Lozoya se alarmó mucho cuando recibió un mensaje de texto supuestamente del (DMV) dándole un último aviso para pagar a más tardar el 15 de julio, una multa pendiente.

El mensaje incluía un enlace que debía pulsar para pagar lo antes posible.

“Me acordé que yo no tenía ninguna multa de tráfico pendiente, y que era muy probable que se tratara de un intento de estafa; y en eso entré a mi cuenta de Facebook y me di cuenta que uno de mis contactos había publicado el mismo mensaje que yo había recibido, diciendo que le acababa de llegar por texto, y preguntando qué podía hacer”.

Ahí fue cuando Lupita confirmó que estaban intentando estafarla.

En el mensaje, le advertían que si no pagaba para el 15 de julio, sería reportada a la base de datos de violaciones del DMV; le suspenderían el registro del vehículo a partir del 16 de julio, y sus privilegios por 30 días; mientras que si acudía a una caseta de peaje, le harían un cobro de 40% en el servicio; y además la amenazaban con procesarla y ver su puntaje de crédito afectado.

“Por favor paga ahora para evitar la suspensión de la licencia y mayores problemas legales”, le urgían los estafadores por el mensaje de texto.

La Opinión contactó al DMV de California para verificar si ellos mandan mensajes de texto a los conductores.

“El DMV nunca enviará mensajes de texto con cobros de peajes ni multas de tráfico pendientes. Instamos a nuestros clientes a estar atentos y evitar el envío de su información personal por mensaje de texto”, respondieron a través de un comunicado.

Recordaron no abrir ningún enlace o responder textos inesperados.

“Los estafadores quieren que reacciones rápidamente, pero lo mejor es parar y revisar todo”.

Los estafadores mandan mensajes de texto haciéndose pasar por el DMV. Crédito: Shutterstock

Aconsejaron verificar que el texto sea legítimo y llamar a la agencia de peaje al número que se indica en su página web, no en el que indique el texto.

“Reporta y elimina mensajes de texto no deseados. Usa la opción “Reportar correo no deseado” de tu teléfono para denunciar mensajes no deseados a tu app de mensajería. Una vez que lo hayas revisado y reportado, elimínalo”.

El director del DMV en California, Steve Gordon, dijo que la mejor forma de protegerse es siempre usar el sitio web del DMV o llamar al centro de contactos.

“Recuerden que las agencias legítimas de gobierno raramente las contactaran por texto para asuntos sensibles”.

En el año 2022, la Comisión Federal de Comercio (FTC) otorgó reembolsos por $102 millones a miles de conductores engañados por sitios web falsos del DMV y del gobierno, lo que pone de relieve el considerable impacto financiero de estas estafas.

Este año también se reportó un aumento en los mensajes de texto fraudulentos relacionados con el DMV, en particular aquellos que reclaman peajes o multas impagas y dirigen a las personas a sitios web falsos para recopilar información personal y financiera.

Los mayores intentos de fraude por texto, suplantando al DMVM se han reportado en California, Nueva York y Florida.