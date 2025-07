Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de julio de 2025

LEO

Amistades falsas y convenencieras hay por montones, como frijoles en cazuela. No te tomes tan apecho los chismes ni las miraditas con veneno, mejor aprende a sonreírles con cinismo y que te valga. Tú a lo tuyo, sin dejar que te muevan el tapete. Últimamente traes un genio que ni el padre nuestro te calma, así que cuida ese carácter de mecha corta porque podrías dañar a personas que sí valen la pena y luego andas arrepintiéndote con el “perdóname, no quise”. En cuestiones del amor, aguas con los celos nivel “detective del FBI”, si ya tienes pareja, deja de hacerle la vida de cuadritos o te van a dar una revolcada emocional que ni cuenta te vas a dar cuando te manden por un tubo. Antes de andar de cusco o cusca, mírate bien en el espejo, no seas tan exigente si tú tampoco eres modelo de revista, aplica la de “como es el sapo, así la pedrada”.

Los amores del pasado van a querer meterse otra vez, y tú por noble (o por calenturiento) podrías caer; no te hagas, sabes que eres de corazón débil y una sonrisa bonita te dobla. Hay probabilidades de que se te arme algo de una noche con sabor a “ay, no debí”, pero mira, ni lo niegues, vas a disfrutarlo. También viene un viajecito que te va a caer como bálsamo pa’l alma. No dejes pasar la oportunidad de descansar y abrir los ojos a nuevas posibilidades.

VIRGO

Traes al estómago como si te lo hubieran trapeado con salsa, ¡bájale a los irritantes y las garnachas! Esa gastritis no se va a curar sola, y si sigues de necio o necia comiendo lo que sea, te vas a terminar amargando el día por los retorcijones. Dolores musculares también te podrían dar lata, así que no cargues más de lo que debes, ni físicamente ni emocionalmente.

Un proyecto importante podría venirse abajo, pero no te me caigas como calzón flojo, mejor aprende de lo que falló y prepárate para lo que viene, que será mucho mejor. Deja de andar pidiendo migajas de amor, tú no naciste pa’ mendigar ni cariñitos baratos, naciste pa’ brillar, así que enfócate en ti y en lo que sí vale la pena. En el billete andas algo jodido, no lo vamos a negar, pero es pasajero. El problema es que gastas como si te lloviera el dinero y luego andas llorando por los rincones. Ponte trucha y organiza tus finanzas, porque sí puedes salir adelante, solo es cosa de dejar de comprar tanta fregadera que ni usas. Y cuidado, que podrías terminar encamándote con una amistad o alguien bien cercano, y eso te va a sacar de onda. Si se da, disfrútalo, pero no te claves si ves que la otra persona solo quiere desestresarse.

LIBRA

El amor anda medio enredado y con más nudos que audífonos guardados en la bolsa. Ahorita la prioridad deberías ser tú mismo, no andes gastando tus emociones en alguien que nomás te estorba el camino o quiere tenerte a medias. Si esa persona no te suma, mejor que se quite.

En lo laboral podrías sentirte estancado, pero recuerda que tú solito te pones el pie. Si ya no estás a gusto con lo que haces, busca otras opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta tener algo seguro, no te vayas a quedar como el perro de las dos tortas.

Tu cuerpo ya te está pidiendo esquina, tienes dolores en la espalda o en las piernas y no es por nada místico, es por la flojera de mover ese cuerpazo. Ponte las pilas y dale una buena afinada, recuerda que si te ves bien, te sientes mejor.

Vienen cambios laborales importantes que, si los sabes aprovechar, te van a beneficiar muchísimo. Pero para eso necesitas meterle ganas, no solo quejarte. Hay gente observando lo que haces, y puede que de ahí salga una buena oportunidad, no la riegues por andar pensando con la cabeza equivocada.

ESCORPIÓN

¡Aguas! Un amor del pasado está por aparecer con promesas bonitas, palabras dulces y carita de “ya cambié”, pero tú y yo sabemos que donde hubo fuego, pueden quedar cenizas… y quemaduras también. No seas ingenuo o ingenua, porque ya has caído antes y por andar creyendo otra vez, nomás vas a sumar otra decepción.

Eres de los que da todo y confía ciegamente, pero ya es hora de que le pongas candado a tu corazón, al menos hasta que te demuestren que valen la pena. Aprende a desconfiar, incluso de tu propia sombra si es necesario.

Si ya tienes pareja, deja de andar jugando al infiel encubierto. No estés vendiendo amor por un lado y coqueteando por el otro. Si quieres respeto, empieza por darlo. Y si la relación se siente tibia, échale leña al fuego antes de que se apague por completo.

Tu salud podría resentirse si sigues comiendo en la calle como si tuvieras estómago de acero. Mejor échale ganas y prepárate algo en casa. La rutina mata, pero también el descuido. Organízate, mejora tus hábitos y cuida lo que tienes antes de que lo pierdas por baboso o babosa.

ARIES

Tu talón de Aquiles es ese corazón aprensivo que traes, sobre todo cuando se trata de pareja. Eres bien celoso o celosa, y aunque a veces hay motivos (porque tu pareja de pronto se pasa de viva o vivo), otras veces nomás te haces chaquetas mentales. Si estás soltero o soltera, se ve una aventura bien sabrosa con una amistad. Disfrútala, pero no empieces con tus dramas de “¿y ahora qué somos?” porque era nomás para pasarla bien.

En los dineros, la suerte empieza a sonreírte, pero tampoco te confíes y vayas a despilfarrar todo como si fueras narco en serie de Netflix. Amor con amor se paga, así que si alguien te está dando todo, no seas gach@ y devuelve aunque sea tantito, no te hagas el o la difícil.

Mucho ojo con una amistad que se podría estar clavando contigo, y tú ni en cuenta. No juegues con sentimientos si sabes que no hay futuro, mejor habla claro antes de que salgas como el malo o mala del cuento.

Se viene un viajecito que vas a empezar a planear desde ya, y te va a caer como anillo al dedo. Vas a soltar un buen de estrés, pero también podrías conocer a alguien que te sacuda el alma (o el cuerpo).

Ya deja de fingir cariño donde no lo hay, si esa relación ya no te prende ni la chispa, mándalo o mándala a la fregada. Tu tiempo es valioso, no lo gastes con quien no te mueve ni la ceja.

TAURO

Andas de un humor que con solo verte la gente ya sabe que hay que darte el tiempo avión. Cambios bruscos en tu estado de ánimo podrían hacerte decir cosas que no sientes y lastimar a quienes de verdad te quieren. Respira, cuenta hasta diez y luego decide si vale la pena armar pleito.

Una amistad podría terminar su relación amorosa y correr contigo a llorarte el drama. Tú escucha, pero no te metas más de lo necesario, porque luego sales embarrado en un problema que ni era tuyo.

Tu economía se sacude, pero para bien. Podrías salir de una deuda o recibir un dinero inesperado. Pero aguas, no vayas a hacer la clásica de “me cayó lana, voy a comprarme algo que no necesito”, porque después vas a estar rascándole a la cartera para el camión.

Varias personas a tu alrededor se van a quitar la máscara, y vas a ver quién está por interés y quién de verdad te quiere. No le abras la puerta a quien solo se aparece cuando ve que te está yendo bien, mándalos derechito al “gracias por participar”.

Es momento de dejar el pasado atrás, enfocar tu energía en lo que viene y construir algo que te dé estabilidad. Tú sabes lo que quieres, pero te falta atreverte a ir por eso. Si te pones las pilas, en poco tiempo vas a estar celebrando logros que ni imaginabas.

GÉMINIS

Vas a andar como globo inflado: entre fiestas, antojos y desveladas, el peso se te va a subir sin avisar. Ya sabes que se vienen compromisos y eventos, así que no le pongas pretextos a la dieta ni al ejercicio. Tu cuerpo lo va a agradecer, y tu ropa también.

Eres capaz de lograr lo que quieras, pero el problema es que a veces eres como cerillo: enciendes con todo, pero te apagas rapidito. Necesitas constancia, disciplina y menos flojera.

Deja de esperar que otros te resuelvan la vida. Si tienes sueños y proyectos, échales ganas tú solit@. Y si estás en pareja, tampoco le cargues toda la chamba emocional, porque así no funciona.

Tu mayor enemigo es tu flojera mental, porque tienes ideas chidas, pero no las ejecutas. Te distraes con cualquier cosa y luego te frustras porque no ves resultados. Organízate, ponte metas reales y verás cómo el universo empieza a darte más de lo que pides.

Ya salte de la rutina que te tiene toda aburrida o aburrido. Haz algo diferente, aunque sea cambiar el camino al trabajo, pintarte el cabello o aprender algo nuevo. El punto es no quedarte como mueble esperando que la emoción te caiga del cielo.

CÁNCER

¡Alerta con las borracheras locas! Porque podrías terminar compartiendo cama, cobijas y hasta la cucharita con alguien que ni conoces bien. Si no quieres sustos (como un embarazo sorpresa o una cruda moral marca diablo), mídete un poco.

Los fantasmas del pasado podrían querer volver a desacomodarte emocionalmente. No les des entrada. Si ya saliste de ahí, ¿pa’ qué vuelves? Recuerda que lo que ya dolió una vez, puede doler el doble si te haces el valiente.

Hay muchas posibilidades de tener un encuentro amoroso con una amistad, y sí, puede estar bueno el rato, pero no te claves. Es lo que es: un ratito y ya.

A veces te aferras tanto al orgullo que prefieres perder a pedir perdón. ¡Bájale dos rayitas! Porque si no perdonas, el día que tú la riegues, tampoco te van a dar chance.

Si estás en plan de “la caricia libre”, disfrútala, pero recuerda que no tienes que darle explicaciones a nadie. Vive como se te dé la gana, pero con conciencia.

Y si alguien te importa, no lo descuides. El que se ausenta se olvida, y tú no quieres que te cambien por alguien que sí está presente. Demuestra que te importa, no solo lo digas.

PISCIS

El amor anda rondándote, pero tú traes un radar medio chafa… lo tienes tan desconfiado que cuando alguien se te acerca de verdad, en vez de abrirte, te escondes como cangrejo asustado. Si no bajas esa guardia, vas a seguir espantando lo bueno por andar pensando en lo malo.

Tu autoestima a veces anda más golpeada que tortilla en taquería, no lo pongas en juego por nadie. Eres chido, tienes mucho que ofrecer, pero primero debes creerlo tú pa’ que lo vean los demás.

Tu economía podría tener un tropiezo, y si no te organizas, podrías batallar con pagos y proyectos que ya traías entre ceja y ceja. No hagas gastos innecesarios y, si no te alcanza, pues ni modo, no te endeudes por aparentar.

Una salida fuera de la ciudad se ve en puerta, y no solo va a relajarte, también podrías acabar bien arrimad@ con alguien que ni esperabas. Y ojo, que cuando te enamoras te vas como gorda en tobogán… no confundas química con destino.

Aprende del pasado, pero no vivas en él. Deja de tropezar con la misma piedra solo porque ya le agarraste cariño. Tú puedes más, solo necesitas decidir que ahora sí vas en serio contigo y con tus planes.

ACUARIO

Ya deja de cargar gente que no vale ni tres cacahuates. Hay personas en tu vida que solo están pa’ darte dolores de cabeza y llenarte de drama. Aprende a deslindarte, a poner límites, y a decir: “hasta aquí”.

Eres de los que se atonta con amores a medias, de esos que solo te quieren a ratitos o te dan migajas. ¡Ya basta! Tú mereces un amor completo, no de temporada. Si alguien quiere estar contigo, que se rifen las 24 horas, no solo cuando les conviene.

Si tienes pareja, controla tu lengua, porque podrías soltar cosas que ni venían al caso y después no sabes ni cómo remediarlas. No exijas fidelidad, atención y respeto si tú no estás dando lo mismo.

Podrían haber celos, sospechas o hasta infidelidades en el aire. No armes drama antes de tener pruebas, pero tampoco seas tan mens@ como para no ver lo obvio.

El cuerpazo criminal que tienes necesita mantenimiento, así que deja la flojera y ponte a mover ese cuerpo. Los cambios que vienen se van a dar poco a poco, pero solo si tú también cooperas.

CAPRICORNIO

Las relaciones no son jueguitos de celular que puedes borrar cuando te aburren. Si ya te metiste en una, ponte las pilas y échale ganas, porque si nomás estás por estar, vas a terminar aburriéndote o fastidiando a tu pareja.

Eres muy entregado o entregada, pero también te cansas rapidito cuando ya no ves emoción. Si de plano ya no sientes nada, habla claro. No juegues con alguien que sí se está tomando en serio el cuento del amor eterno.

Si estás en una relación que anda medio tambaleando, recuerda que no todo va a ser flores y miel. Hay que tener madurez para sentarse, hablar y resolver. Ponte en los zapatos del otro, y piensa cómo reaccionarías tú si estuvieras del otro lado.

En lo laboral, vas a empezar a planear un viaje que podría abrirte nuevas oportunidades. Solo no te avientes como el Borras y ten cuidado con los gastos, porque una cosa es disfrutar y otra quedarte sin pa’l regreso.

Recuerda que la comunicación y el respeto son la gasolina de cualquier relación. Si no hay eso, tarde o temprano se queda varado el asunto.

SAGITARIO

Si estás sin pareja, deja de andar buscando príncipes o princesas en lugares donde solo hay sapos y culebras. El amor no es magia, se construye con respeto, con gusto y con un buen revolcón también, pa’ qué nos hacemos.

Aprende a distinguir quién merece estar en tu vida y quién solo está de paso. El que te quiera va a pagar el precio completo, el que no, que se haga a un lado y deje pasar a quien sí traiga efectivo emocional.

A veces te vas de hocico por la vida dándole tiempo, energía y hasta dinero a gente que no te suma ni pa’l refresco. Ya bájale, y pon en orden tus prioridades.

Aguas con infecciones o enfermedades respiratorias. No te confíes, abrígate bien y cuida tu cuerpo, porque el cambio de clima podría dejarte chueco unos días.

En lo laboral, si no estás feliz, ya no te quejes tanto y ponte a buscar algo mejor. Deja de decir “es que ni modo” cuando sabes que mereces más. No naciste pa’ andar contando monedas ni aguantando jefes que te tratan como trapo.

Y sí, deja que el mundo ruede, tú enfócate en tus metas, en tu paz y en ser feliz sin tener que estar complaciendo a gente que ni vale la pena. A quien le pique lo que haces, que se rasque.