Óscar de la Hoya analiza pelea entre Canelo y Crawford

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, cree que el poder de Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría poner en problemas a Terence Crawford cuando se enfrenten el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Ring Champs, De la Hoya explicó que a Crawford le será difícil frenar a Canelo Álvarez, pero piensa que la inteligencia y la movilidad de Bud lo pueden favorecer.

“Cuando vi a Terence Crawford ser derribado por Yuriorkis Gamboa, quien es un peso supermediano natural, para mí eso será un gran problema cuando lo golpee Canelo, quien es un peso supermediano natural. Canelo está peleando con estos monstruos y no se inmuta en absoluto. Berlanga es un niño grande. ¿Cómo va a Crawford mantenerlo a raya durante 12 asaltos? Canelo lo va a atacar con fuerza. Pero, claro, pienso en la habilidad de Crawford, su inteligencia y su juego de pies, algo que Canelo no puede controlar. Lo sabemos con certeza. Pasó con Bivol. Pasó con Mayweather, quien lo dominó por doquier sin problemas”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Canelo era mucho más fuerte que Mayweather. Un poco mejor. Su juego de pies sigue siendo el mismo. Es un poco plano. Es muy pesado de pies. Vieron su última pelea contra Scull. No pudo con Scull. Era un corredor cubano, pero no pudo con Scull. Fue igual que su pelea con Lara. No pudo con Lara. Entonces, hay una razón por la que los peleadores piensan que si se mueven un poco contra Canelo, si tienen habilidad boxística contra Canelo, podrían vencerlo. Una característica de Crawford es que sabe cómo manejar la presión. Es un boxeador astuto. No corre y tiene esa intensidad. Es un perro. ‘Si quieres pelear conmigo, voy a pelear contigo’. Pero es inteligente”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez empuja a Crawford y desata la locura en Nueva York

· Shane Mosley predice que Canelo vencerá con facilidad a Crawford

· Terence Crawford cree que puede hacerle mucho daño a Canelo con sus golpes