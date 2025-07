Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de julio de 2025

ARIES

Te toca mover el avispero, Aries. Estás en un punto clave donde si no te aplicas, otros se van a comer lo que era tuyo. Vienen oportunidades chulas en los negocios, pero si te pones de flojo o floja, se te van a ir como agua entre los dedos. No todo lo que brilla es oro, y en temas de comida, tampoco todo lo que huele rico está bueno. ¡Aguas con los taquitos callejeros porque podrías terminar abrazado del baño y arrepintiéndote de tus antojos!

Aprende a decir “ese no es mi paquete”, porque te estás echando responsabilidades que ni te tocan. Tú enfócate en lo tuyo y no te quieras volver el salvavidas de medio mundo. Se viene una noticia que has esperado como agua en el desierto, y aunque parezca que nunca llega… ¡ya está más cerca que tu ex stalkeándote!

¿Viajes a la vista? Pues solo si te late bien. No te avientes a lo menso o lo barato te va a salir carísimo. Y ojo, porque si tienes pareja, hay señales de humo: se ve una infidelidad rondando. Si ya sospechas algo, no te hagas pato. Mejor aclara o agarra tus chanclas y corre antes de que te salgan con que “no es lo que parece”.

Color del día: Rojo pasión

Números de la suerte: 12, 24, 56

TAURO

Te andará rondando el amor como mosca en panadería, ya sea por la familia, amistades o hasta alguien que ya te trae echado el ojo desde hace rato. Solo no confundas cariño con costumbre o te vas a meter en camisa de once varas. Últimamente andas bien sacado de onda y ni tú sabes qué decisión tomar para tu futuro, pero tranqui, no es carrera. Las cosas buenas llegan, pero no a los que se echan en la maca a esperar.

A veces te levantas y ni ganas de seguir, ¿a poco no? Pero aunque el cuerpo no quiera, hay un fuego dentro de ti que nomás necesita tantita leña para volver a arder. Es tiempo de despertar, mi ciela, y ponerte a jalar por lo que quieres. Y no te tomes tan a pecho los comentarios de gente ardida, que nomás quieren verte caer. Toma las cosas con más calma y no te enchiles tan fácil.

Prepárate porque vienen gastitos inesperados: desde el garrafón hasta la compostura del celular que se te cae a cada rato. Y cuidado con caídas o accidentes, porque podrías andar de malas y ni te des cuenta por dónde pisas. No te la lleves de superhéroe si no puedes con todo, aprende a soltar lo que no te corresponde.

Color del día: Verde esmeralda

Números de la suerte: 07, 19, 33

GÉMINIS

Agárrate, Géminis, porque vienen movimientos bravos. Cuidado con los carros, motos o bicis: podrías andar tan distraído que termines besando el pavimento. Si tienes planes de cambiarte de casa o vender algo, mejor aguántate tantito, porque el panorama no está pintado de rosa.

A ti te encanta impresionar, pero no andes aparentando lo que no eres, porque luego ni tú te aguantas. El que te quiera, que te acepte con tu locura incluida, y el que no, que agarre camino. Se vienen visitas inesperadas, esas que ni sabías que seguían vivas, pero llegarán con chisme o nostalgia.

En la chamba aguas, porque podrías ser víctima de un chisme tipo telenovela y eso te podría meter en broncas. No te tomes todo tan en serio ni quieras hacerte el perfecto, relájate. Eres muy duro contigo mismo y eso ya te tiene cansado. Date chance de respirar y equivocarte sin flagelarte.

Si quieres que las cosas cambien, deja de esperar milagros y ponte las pilas. El futuro se construye, no se imagina. Y no te claves con lo que no se ha dado, porque a veces lo que no llega es justo lo que necesitabas que no pasara.

Color del día: Azul celeste

Números de la suerte: 10, 44, 61

CÁNCER

La marea se está calmando, y por fin estás agarrando el ritmo, Cáncer. Has sabido esquivar cada piedra en el camino y ahora estás más curtido que cinturón de charro. No dejes que las críticas ajenas te hagan tambalear, especialmente si vienen de gente que ni su vida puede controlar.

Hoy o en estos días, alguien que te estima va a acercarse a pedirte ayuda. Si puedes, échale la mano, porque nunca sabes cuándo te va a tocar a ti estar del otro lado. El karma no perdona y tú sabes bien que lo que das, regresa.

En el amor, la cosa pinta bien. Hay una persona rondándote con ganas de algo más que solo “ver qué pasa”. Pero no la riegues dudando tanto o se te va a ir como agua entre los dedos. Estás en un momento clave para decidir si quieres seguir arrastrando cargas o al fin soltar y avanzar.

Si al dormir te sientes con el alma cansada, échate un bañito, un tecito de lavanda o lo que te relaje, y mándale a volar todas esas preocupaciones. Esta etapa es para sanar, para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Confía en ti, que tu intuición rara vez se equivoca.

Color del día: Lavanda

Números de la suerte: 06, 28, 59

LEO

Leo, ¿andas queriendo amor bonito pero con relaciones tóxicas no se puede, mijo/mija? Si esa persona te da más dolores de cabeza que mariposas, ya valió queso. El amor debe levantarte, no arrastrarte. Si no te hace sentir bien, mejor mándalo al rancho.

Cuidado en el trabajo o con quienes “colaboran” contigo porque se ve traición con todo y navajazo por la espalda. Ponle lupa a los movimientos de lana porque se te puede estar yendo el billete por donde menos esperas: cobros dobles, intereses escondidos o uno que otro “descuido” que huele a tranza.

Un familiar necesitará de ti pronto, y tú sabrás quién. No lo ignores, a veces el que menos habla es el que más necesita. Y si estás en pareja, mucho ojo con lo que ocultas, porque esa mentirita piadosa se te puede convertir en novela de drama con final trágico.

Tienes buena racha pa’ estudios, cursos o aprender algo nuevo. Si traías ganas de arrancarte con algo que te sume profesionalmente, ¡date! Además, vienen días perfectos para salir con amistades, desestresarte, y que te dé el aire. No todo en la vida es chamba o drama.

Color del día: Naranja vibrante

Números de la suerte: 03, 27, 63

VIRGO

Virgo, deja de cargar con lo que no te toca. En tu trabajo vienen cambios que, si no te pones trucha, pueden afectarte más de la cuenta. Pero si te avispas, hasta podrías salir ganando. No andes buscando amor en cada esquina, porque nomás te llenas de decepciones. Dale chance al universo, ya llegará alguien que no solo te quiera, sino que te aguante.

Si sigues apostándole al amor a ciegas, te van a seguir vendiendo espejitos. Mejor enfócate en lo que realmente te deja lana, paz y estabilidad. Chismes familiares podrían reventar pronto, y sí, tú vas a estar en medio como chile de todos los moles. Así que ve afilando el colmillo para no salir raspado o raspada.

En juegos de azar hay probabilidad de que la suerte te sonría, así que intenta con números terminados en 12, 45 y 78. Y aguas con alguien que podría decepcionarte gacho; no todos los que te rodean son de confiar. Además, trata de no ser tan tajante con tus palabras, porque sin querer podrías lastimar a quienes más te quieren.

Una noticia inesperada sobre embarazo en la familia podría cambiar el ambiente, y si no estás buscando encargar bendición, tú también toma precauciones. Tienes inseguridades que te frenan, y eso ya te está haciendo daño. Suéltalas y empieza a creer más en ti.

Color del día: Gris perla

Números de la suerte: 12, 45, 78

LIBRA

Libra, deja de darle vueltas al mismo asunto. Ya es hora de ponerte los pantalones y tomar decisiones firmes sobre tu camino. No puedes seguir posponiendo tus metas solo por miedo o por esperar a que se acomoden los astros. ¡Haz que se acomoden a tu ritmo!

Tus energías están listas para explotar en proyectos que te traerán muy buenas recompensas, pero necesitas dar ese primer paso sin miedo. Estás en temporada alta de tu vida y es el momento ideal para soñar en grande. En el amor, si no estás segura o seguro de lo que sientes, no te autoengañes. No estás para cargar relaciones medias o estancadas.

Ten los ojos bien abiertos porque hay gente a tu alrededor que te sonríe pero por dentro te quiere ver caer. No te dejes manipular ni te metas donde no te llaman. Tú ya has aprendido a golpes que confiar ciegamente no siempre es buena idea.

Recuerda: no eres ni la niñera, ni el terapeuta de nadie. Deja que cada quien se haga responsable de su vida. Se acercan días donde los consejos de una amistad muy querida te caerán como anillo al dedo. Escúchalos bien, porque aplican para todo: amores, negocios y hasta pa’ no volverte a tropezar con la misma piedra con sombrero.

Color del día: Rosa palo

Números de la suerte: 08, 34, 72

ESCORPIÓN

Escorpión, vienen chismes con tu nombre y apellido. Así que ponte el impermeable porque te va a llover veneno de gente que tú pensabas que era de confianza. Van a hablar de ti, y no precisamente bien. Pero tú, en lugar de engancharte, déjalos que ladren. El que no tiene qué hacer… se pone a chismear.

Cuidado con tus finanzas, podrías pasar por una rachita donde la cartera suene a eco. Organízate, ahorra, y no gastes en cosas que nomás compras por puro gusto. No es momento de llorar por lo que no fue ni andar cargando fantasmas del pasado, suelta ya lo que no te deja avanzar. La vida no está esperando a que te decidas a vivirla.

Andas con el corazón necesitado de apapacho y eso puede hacerte caer en brazos equivocados. No porque alguien te hable bonito significa que trae buenas intenciones. Cuidado con esos amores de una noche que parecen inocentes pero terminan dejándote el alma hecha pedazos.

Podrías tener gastos de último minuto que te agarren en curva, así que ve preparando tu guardadito. Y no te confundas con ciertas actitudes de familiares o amistades; a veces tú solito te haces historias en la cabeza que no tienen ni pies ni cola. Aprende a preguntar antes de suponer.

Color del día: Negro intenso

Números de la suerte: 11, 29, 66

SAGITARIO

Sagitario, por fin la tormenta empieza a calmarse. Tus finanzas van a agarrar vuelo poquito a poquito, nomás no te desesperes y no quieras todo rápido o a lo menso. Ya vienen esas noticias que esperabas, y cuando lleguen, no te eches para atrás por miedo. A ti lo que te sobra es colmillo, así que aplícalo.

No te claves con gente que nomás viene a meter cizaña. Aprende a identificar quién suma y quién solo viene a ver qué te saca. ¡Deja de hacerle caso a los consejos del compadre borracho o la tía amargada! La decisión final es tuya y solo tuya. A veces por querer quedar bien con todos, terminas quedando mal contigo mismo.

Hay buena energía pa’ los juegos de azar, especialmente con números que terminan en 12, 21 y 45. Pero ojo, eso no quiere decir que vayas a empeñar la tele para comprar boletos. Usa tu intuición, no la desesperación.

Se vienen cambios fuertes, casi como si reiniciaras tu vida. Dale carpetazo a todo lo que no sirve y date la oportunidad de renacer. Y si estás en una relación que ya no te da ni pa’ platicar, pues no le des vueltas: mejor sola o solo que mal acompañado. Recuerda que el amor que más vale es el propio.

Color del día: Morado uva

Números de la suerte: 12, 21, 45

CAPRICORNIO

Capri, ya sé que te sientes como calcetín sin par, pero no todo está perdido. Sí, la vida te ha traído sacudidas feas últimamente, sobre todo con los dineros y en el amor. Pero aguas, porque tú solito te estás ahogando en el drama. La mala racha no es eterna, nomás es un tropiezo, no el fin del camino.

Hay días que te preguntas “¿por qué a mí?” y la respuesta es simple: porque eres fuerte, aunque no lo veas. Pero no te claves en la tristeza o en la falta, mejor agradece lo que sí tienes y ponte a construir desde ahí. No dejes que lo malo te quite las ganas de seguirle echando huevos.

Hay un cierre de ciclo que se aproxima, y aunque al principio te duela, será para bien. Se abrirán puertas que ni sabías que existían. Solo no te pongas tus moños ni pienses que todo se va a arreglar solo. Muévete, proponte metas reales y empieza por dejar de compararte con los demás.

También es momento de soltar a esa persona que solo viene cuando quiere y se va cuando le da la gana. Tu corazón no es hotel, ni tu cama pensión. El que quiera estar, que lo demuestre y se quede, no que entre y salga como Pedro por su casa.

Color del día: Azul oscuro

Números de la suerte: 04, 38, 67

ACUARIO

Acuario, estás en tu momento aunque no lo veas claro. Lo que pasa es que a veces eres tan exigente contigo mismo que no disfrutas ni los logros que ya traes en la bolsa. ¡Ya relájate un poco, mi ciela! No todo se trata de productividad y metas, también de vivir y sonreír.

Tu mente anda como lavadora en ciclo eterno: pensamientos negativos, culpas, arrepentimientos… ¡basta! Si te sigues flagelando por lo que no hiciste o no salió, no vas a avanzar. Y si estás en una relación, y ya te entraron las dudas, es por algo. No las ignores. Si ya oliste raro, es porque algo anda podrido.

En la chamba deja de meterte en chismes o de juntarte con gente conflictiva. Tú tienes talento de sobra, pero a veces te saboteas rodeándote de personas que no te aportan ni un chicle. Tienes que aprender a decir que no, aunque te dé pena o miedo.

Planea tu viaje con calma, porque si no, te va a salir más caro que el divorcio. No te confíes con la lana. Y si alguien intenta sacarte de tu paz mental, mándalo a la fregada con elegancia. Ya aprendiste que lo más valioso que tienes es tu tranquilidad, así que cuídala como si fuera oro molido.

Color del día: Turquesa

Números de la suerte: 17, 32, 53

PISCIS

Piscis, andas bien sentimental, más pegado que calcomanía de feria. Si estás saliendo de un rompimiento o andas desilusionado del amor, es normal que duela, pero tampoco te quedes llorando en la esquina. La vida sigue, y tú no naciste para andar recogiendo migajas emocionales.

Traes la pila baja, y es porque andas frustrado con tus sueños. Has dado mucho y sentido que no avanzas. Pero ojo, estás más cerca de lo que crees. No tires la toalla nomás porque aún no ves los frutos. Si sigues sembrando, la cosecha va a llegar. Solo necesitas aguantar un poquito más.

El dinero te va a caer, y de forma inesperada. Un dinerito que ni esperabas podría llegarte y aliviarte varias broncas. Eso sí, no te vayas a emocionar de más y lo gastes en puras babosadas. Aprende a guardar y administrar.

También vienen noticias familiares, probablemente algo que te dejará pensando o movido por dentro. Y hay altas posibilidades de que te inviten a un evento, fiesta o boda. Aunque no tengas muchas ganas, sal, arréglate y ve. Nunca sabes qué historia puede empezar ahí… o a quién podrías dejar babeando con tu presencia.

Color del día: Plata brillante

Números de la suerte: 05, 41, 69