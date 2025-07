Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de julio de 2025

LEO

No te andes con rodeos ni te hagas el que no ve: ya va siendo hora de enfrentar tus propios miedos y dejar de vivir a medias. Ponte perra, pero perra de verdad, de esas que cuando caminan hacen que todos volteen. La vida no es para tibios, y tú estás a nada de cumplir metas que hace tiempo soñaste, solo falta que te pongas más pilas y menos pretextos. Se viene una amistad del pasado con la cola entre las patas, buscando que todo vuelva a ser como antes, pero tú ya no estás para esas novelas recicladas. A veces te falta colmillo para el amor, pero carácter para mandar a la fregada lo que no sirve te sobra… nomás no confundas una cosa con la otra.

Tu lado oscuro —sí, ese que escondes pero todos notan— es ese carácter de mecha corta, esa forma de tronar los dedos y aventar todo cuando algo no te late. También está tu flojera emocional, esa que te hace estancarte por miedo a intentar de nuevo. ¡Sácate de ahí! No es castigo divino lo que vives, es consecuencia de lo que toleras y dejas pasar. Después de la tormenta viene la calma, pero si no dejas de mojarte en el mismo aguacero, ¿cómo esperas que llegue el sol?

VIRGO

Ten cuidado con lo que sale de tu boca porque tienes el don —o la maldición— de destruir a alguien con una sola frase. Tus palabras pegan más que un chanclazo bien dado, y si no las usas con conciencia, podrías terminar perdiendo a quien más te quiere. Eres un ser noble, de corazón grande y manos dispuestas, pero también tienes ese lado oscuro bien filoso que corta sin avisar, ese que se venga en silencio y da donde más duele.

Tu punto fuerte está en lo que sueñas, en lo mucho que das sin pedir nada a cambio, en cómo te entregas aunque el otro ni se lo merezca. Pero también eres cambiante como semáforo en día nublado, no hay quien te entienda cuando te da por cambiar de opinión nomás porque sí. No le das chance al universo de cumplirte lo que pides porque ni tú sabes si lo quieres de verdad.

Aprende a verte como lo que eres: una joya en bruto, difícil de encontrar y más difícil de pulir. Y aunque a veces sientas que no encajas, recuerda que lo tuyo no es agradar, es destacar. Eso sí, deja de sabotearte tú solito, que ni tus enemigos te tiran tanta tierra como tú mismo.

LIBRA

Eres el alma de la fiesta y el corazón de la familia, pero también el primero en darte cuenta de que no todos los que te rodean te quieren bien. Te encanta viajar, andar de pata de perro, vivir experiencias, pero al final del día, te das cuenta de que son pocos los que de verdad están cuando todo se cae. Quédate con esos, no necesitas a nadie más.

Tienes el don de dar amor hasta con la mirada, pero también sabes ser bien perro cuando alguien te traiciona. Como enemigo no tienes madre… ni piedad. Eso sí, piensa dos veces antes de actuar, porque el karma tiene mejor memoria que tú. La vida te va a sorprender si tú te dejas sorprender, y recuerda que nada está escrito, así que deja de preocuparte tanto por el mañana y mejor enfócate en hacer del presente algo chido.

Te cuesta darte tu lugar porque te gana el corazón, pero ya basta de eso. Aprende a quererte como te mereces y deja de bajar tu nivel por quien no sabe ni lavarse los calzones. Lo que es pa’ ti, aunque se esconda, llega; y lo que no, aunque le ruegues, se va.

ESCORPIÓN

Prepárate porque se te va a caer el teatro que te habías armado. Viene el momento de enfrentar verdades que te habías negado a aceptar y de tocar fondo… pero desde ahí también se puede brincar alto, no te apaniques. Hay heridas que ya no van a sanar, y está bien, no todo se cura; algunas cosas simplemente se aprenden a cargar.

Te vienen días bien intensos, de esos que te hacen pensar y hasta llorar un poco, sobre todo por quienes ya no están. Pero no te claves, mejor honra su recuerdo viviendo chido. Cuídate de caídas, tanto físicas como emocionales, porque podrías llevarte un buen trancazo que te va a dejar pensando un buen rato.

En el amor, aguas con los amores de paso, esos que te hacen sentir chido un rato pero te dejan vacío el alma. No lastimes a quien sí te quiere solo por andar jugando con fuego. Decisiones importantes se te vienen encima, y lo que hagas hoy marcará tu camino por mucho tiempo. Es momento de crecer, madurar y dejar de andar de corazón flojo. Porque sí, Escorpio, también se vale querer bonito y sin miedo.

ARIES

Tu bronca siempre ha sido esa maña de esperar que los demás den lo mismo que tú das… y ahí está el detalle, mi ciela: no todos tienen tu mismo corazón, y por eso vienen las decepciones. Es hora de abrir los ojos y dejar de regalar tu paz a quienes no te dan ni las buenas noches. Ya es tiempo de convertirte en la versión más perra de ti, en la que no pide permiso para ser feliz y que no se conforma con sobras emocionales.

Las relaciones prohibidas no son para ti, deja de andar de segundo plato en historias donde mereces ser el banquete completo. Cierra esos ciclos abiertos que nomás te están quitando energía. Esas heridas que sigues rascando ya huelen mal… déjalas sanar. Viene una satisfacción bien chida gracias a un familiar que te dará una sorpresa que te pondrá a brincar de gusto.

También te esperan sorpresas inesperadas, de esas que te hacen dudar si reír o correr, pero tú tranquila, que todo se acomoda con tiempo y paciencia. Eso sí, bájale dos rayitas a tu impulsividad, porque si sigues reaccionando antes de pensar, podrías meter la pata hasta el fondo. Que no se te olvide: el que se enoja pierde, y el que se controla… gana.

TAURO

Recuérdate diario quién eres y por qué empezaste, porque últimamente andas medio desubicado y con cara de “ya no puedo más”. Pero sí puedes, nomás te falta creértela. No dejes que el orgullo te gane la partida, porque podrías alejar a alguien que de verdad te valora. Y aguas con el egoísmo, porque te estás convirtiendo en una versión medio amargosa de ti que no va con tu esencia. Sí, has cambiado, pero que no se te olvide el corazón tan noble que tienes.

Cambios fuertes se aproximan, algunos que te van a doler, pero que a la larga te van a liberar. Aléjate de quien te limita, te critica o te hace sentir menos, tú no naciste para andar mendigando cariño ni aprobación. Y en lo negativo… pos sí, ahí está tu lado medio traicionero cuando te sientes inestable; no juegues con fuego, porque podrías quemarte tú solito.

Vas a entender muchas cosas que antes no te cuadraban, especialmente en temas emocionales. Tómate tu tiempo para sanar, para reacomodar tus prioridades y para volver a creer en ti. No te claves tanto en lo que perdiste, mejor enfócate en lo que estás por ganar.

GÉMINIS

Ya deja de andar con los pies en las nubes y ponlos bien plantados en la tierra. Tu problema es que a veces haces más caso a la gente de fuera que a lo que sientes por dentro, y así no se puede avanzar. Ya no le temas a una nueva relación, a conocer a alguien que te mueva el tapete; tú lánzate, que si no sale, mínimo te quedas con la experiencia… y el chisme.

Si estás soltero, aprovecha y disfruta, que la vida no está para andar esperando señales divinas. Lo que se da, se da, y si no, tú sabrás cuándo decir “next”. Una amistad cercana va a dar un paso importante: boda, compromiso o bendición en camino… así que ve preparando el regalo. También vas a entender por qué tu situación actual es como es, y aunque no te encante, sabrás qué hacer al respecto.

Ya no le des entrada a gente que ni siquiera sabe lo que quiere contigo. Si alguien no está para ti, que no estorbe. Tú vales mucho y no estás para lidiar con gente que ni el corazón les late. Y sí, este fin de semana podría llegarte la suerte con todo y lotería. Nomás no te gastes la quincena en rasca y gana.

CÁNCER

Ya no te engañes solito. Si esa persona no te llena ni la mitad del alma, ¿qué haces ahí? La vida es muy corta pa’ andar con alguien que ni cosquillas te hace. No te quedes por costumbre ni por miedo a estar solo, porque eso se nota… y se siente. El tiempo no se detiene, y tú tampoco deberías.

Celos p3ndejos, esos que te sacas de la manga sin base ni razón, te están saboteando. Si no confías en tu pareja, mejor habla claro o da la media vuelta. No se puede construir nada sólido con inseguridades de por medio. Y sí, un amor del pasado podría regresar como si nada, como si no hubiera desaparecido, pero tú sabrás si dejas que entre o lo mandas de regreso al hoyo del que salió.

Una llamada o mensaje inesperado te va a poner la sonrisa que hace rato no traías. Aprende a equivocarte, a caerte y levantarte sin tanto drama. Porque la vida no se trata de que todo te salga bien, sino de tener el valor de intentarlo. Si tienes pareja, procura no hacer tormentas por un chisme; a veces el problema no es lo que pasa, sino cómo lo exageras.

PISCIS

Aguas con lo que dices y a quién se lo dices, porque hay gente que tiene la oreja bien parada nomás para sacarte algo y luego volteártelo. En estos días podrías sentirte medio rebasado por el estrés del trabajo, la escuela o asuntos que te tienen la cabeza hecha nudo. Pero tranqui, que todo se acomoda cuando lo enfrentas en vez de hacerte pato.

En el amor sueles ser medio atolondrado, y a veces le abres la puerta a cada espécimen que no merece ni que le contestes el mensaje. ¡Ya basta! Si alguien no te da paz, ni para qué lo quieres en tu vida. Si ya tienes una relación, aguas con temas familiares, porque puede que ciertas diferencias externas los hagan discutir por puras tarugadas. Hay envidia, sí, pero mientras ustedes estén firmes, no hay hechizo que los tumbe.

Se te va a endurecer el corazón, pero no por amargado, sino porque ya aprendiste a no confiar tan fácil. Eso no es malo, es instinto de protección. La vida te va a soltar una cachetada de realidad, pero también una racha de buenas oportunidades. Se viene dinerito, nuevos contactos y algo que te va a hacer volver a creer en el amor… aunque no quieras.

ACUARIO

Ya no le des más vueltas al asunto, ya toca hacer limpia emocional. Saca la basura emocional, el pasado que no deja y los recuerdos que ya huelen a rancio. Estás en la etapa perfecta para reinventarte y arrancar de cero. Te vienen encuentros con personas que, aunque no lo parezca al principio, van a dejarte lecciones de vida que te abrirán los ojos bien gacho… y bien bonito también.

Si estás soltero o soltera, no desesperes, que se te va a atravesar alguien que te va a poner a sudar frío. Llega por medio de una amistad, así que no lo descartes por no ser “tu tipo”. Dale chance al destino, no lo quieras controlar todo, que si fuerzas las cosas luego no saben ni rico ni bonito.

Un nuevo proyecto, evento o negocio está a punto de explotar para bien. Vas a recibir ingresos extras, pero no los gastes como si no hubiera mañana. Y por fa, bájale a ese tonito que a veces usas con quienes te quieren. No toda la gente aguanta tu sarcasmo o tu frialdad. No vaya a ser que pierdas a alguien chido nomás por andar de borde.

CAPRICORNIO

Prepárate porque la vida te va a poner enfrente a personas que llegarán a darte sacudidas mentales. Y no, no es para hacerte sufrir, sino para enseñarte que no todo lo puedes controlar, y que a veces hay que bajarle a la soberbia y aceptar que también la riegas. Deja de andar culpando a medio mundo por lo que te pasa, asume tu parte y verás cómo todo empieza a fluir.

Tu carácter es una bomba de tiempo. Cambias de humor más rápido que de calcetines, y eso a veces aleja a la gente que más te quiere. Aprende a respirar antes de tronar, porque a veces terminas arruinando cosas chidas por no pensar antes de hablar. En el amor, te encanta tener el control, pero no confundas intensidad con posesión. Y ojo: tu lado sexual anda bien encendido, pero no te confíes, porque no todo el mundo está listo para tu intensidad.

Cuida tu economía, no gastes como si el dinero se imprimiera en casa. Viene una etapa medio inestable si no te organizas. Y ya no tomes decisiones tan arrebatadas, que no todo es blanco o negro. Hay grises bien interesantes que podrían traerte mejores resultados si los exploras sin miedo.

SAGITARIO

Vienen broncas familiares que, aunque se ven intensas, se resolverán si dejas el orgullo a un lado y das el primer paso. No te cuesta nada decir “perdón”, y aunque no tengas toda la culpa, a veces vale más la paz que el ego. Porque si no cierras ese tema pronto, podrías perder personas valiosas que no vuelven.

Ya no pienses tanto en lo que no fue. El pasado ya caducó y lo que importa es lo que construyes hoy. La vida te ha dado golpes bien culeros, y eso ha hecho que te pongas una armadura emocional que a veces no te deja disfrutar. Tu corazón se ha endurecido y han salido partes tuyas que ni tú sabías que tenías. Pero tranquilo, todo eso también te ha vuelto más fuerte y más sabio.

Tienes cualidades chidas: eres entregado, amable y súper leal con los tuyos. Pero cuando alguien te traiciona, no perdonas ni olvidas. El problema es que a veces cargas con rencores que ya deberías haber soltado hace rato. Cuidado con relaciones tóxicas que podrían llegar de la nada: no te dejes llevar por la adrenalina, porque podrías acabar en un círculo que no te lleva a ningún lado. Aprende a soltar, a perdonar y a amar sin miedo al qué dirán. Tu felicidad no se negocia.