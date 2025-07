El influencer mexicano Markitos Toys reacciona a investigación por lavado de dinero

El influencer mexicano Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys, negó públicamente cualquier vínculo con el lavado de dinero tras ser señalado en una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles nexos con el crimen organizado.

El creador de contenido respondió a los señalamientos difundidos en medios nacionales, donde se afirma que su nombre figura entre una lista de 64 personalidades apodados “narcoinfluencers”, presuntamente involucrados en una red de operaciones financieras ilícitas vinculadas a grupos delictivos como Los Chapitos, que operan principalmente en el estado de Sinaloa, México.

“Ánimo, tiempo al tiempo. Jamás he lavado dinero para nadie, lo que sí he hecho con mi dinero es apoyar a quien lo necesita, y lo hago por gusto no por quedar bien con nadie”, señaló a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Lo hago diario, gracias a Dios”, añadió, negando tajantemente cualquier relación con actividades ilícitas.

Quién es Markitos Toys

Es un creador de contenido digital y empresario. Dirige junto a su hermano Kevin Castro dos restaurantes y una línea de gorras.

Markitos Toys es originario de Culiacán y uno de los influencers más conocidos del noroeste del país. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram y se popularizó al mostrar su estilo de vida y acciones altruistas en plataformas como YouTube.

También realiza rifas de autos y premios en efectivo, actividad que ha sido cuestionada por presuntamente no contar con los permisos correspondientes, de acuerdo con El Sol de Sinaloa.

Su figura ha estado envuelta en controversia desde hace años. En una entrevista, confesó que en su niñez aspiraba a convertirse en narcotraficante, de acuerdo con el diario El Financiero.

“Cuando me preguntaban de niño qué quería ser, decía: ‘quiero ser narco’. Nunca dije que policía o bombero”, expresó en un podcast en 2023.

También confirmó su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de Los Chapitos detenido en noviembre de 2023.

“Tenía una amistad con él, solo éramos amigos, ni yo era su empleado ni él de mí, no me avergüenza subir estas historias, te extraño y gracias por todo, a la orden siempre“, dijo en un video.

Víctima de ataques

En los últimos años su entorno ha sido blanco de violencia. En noviembre de 2024, sus negocios de comida rápida “Ranch Roll” en Culiacán y Mazatlán fueron atacados a balazos e incendiados.

En enero de 2025, propiedades suyas y de su familia fueron tiroteadas y quemadas, y un cuidador fue secuestrado durante uno de los atentados, por lo que abandonó México por unas semanas en febrero, tras recibir amenazas.

A finales de marzo de 2025, su hermano Gail Castro fue asesinado con más de quince disparos a las afueras de un restaurante en Ensenada, Baja California.

Aunque al principio Markitos Toys no realizó declaración alguna, un mes después señaló: “Cometieron una gran injusticia. No entiendo por qué le quitaron la vida y todos sus sueños a mi hermano de esa manera, pero bueno, no diré más, apenas Dios sabe por qué pasan las cosas… Te recordaré y amaré por toda la vida carnal”.

Investigación por lavado

El periodista mexicano Óscar Balderas dio a conocer en el programa Fórmula Noticias que la UIF investiga a creadores de contenido con crecimiento digital y presuntos vínculos con grupos delictivos.

Según su reporte, los influencers señalados habrían recibido financiamiento para aumentar su alcance digital y, a cambio, entregar parte de sus ingresos obtenidos por publicidad, rifas y contratos con empresas presuntamente “fantasma”.

Balderas explicó que se trata de una estrategia para rastrear el origen de los fondos, no solo el dinero ya blanqueado. “El lavado de dinero a través de redes sociales puede generar un flujo peligroso”, advirtió en su cuenta de X.

“La decisión de la UIF de ir tras ellos es la estrategia correcta porque no solo es ir tras el dinero, también por el origen de sus riquezas, el lavado de dinero a través de redes sociales puede cobrar de tajo un flujo peligroso, esperamos resultados pronto”, señaló.

Según el semanario Proceso, la investigación surgió tras detectar un crecimiento inusual de los creadores de contenido en redes sociales, que va desde un alcance desproporcionado en interacciones hasta altas cantidades de ingresos.

