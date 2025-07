¿Sabías que Costco tiene reglas secretas para las muestras gratis? Descúbrelas y aprende a aprovechar al máximo tu compra

Costco es uno de los destinos más populares para los compradores que buscan grandes descuentos y productos únicos, pero más allá de sus precios competitivos y su variedad de artículos, la experiencia de compra en este almacén tiene otras sorpresas que hacen que los clientes vuelvan una y otra vez.

Una de las experiencias más destacadas de Costco es la posibilidad de probar productos gratuitos en diferentes estaciones dentro de la tienda. Pero, ¿sabías que hay reglas específicas sobre cómo aprovechar estas muestras? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Los horarios clave

El acto de probar comida mientras compras en Costco es uno de los grandes placeres de visitar la tienda, sin embargo, para aprovechar al máximo las muestras, es importante conocer el mejor momento para hacerlo. Si llegas demasiado temprano, es probable que aún no estén listas las muestras, y si llegas muy tarde, podrían haberse agotado.

La “hora ideal” para disfrutar de las muestras es entre media mañana y media tarde. Si llegas en este rango de tiempo, tendrás acceso a varias muestras gratuitas y podrás incluso disfrutar de un almuerzo completo mientras recorres los pasillos.

La regla del “segundo sabor”

Una de las sorpresas que no todos conocen es que, si te gusta mucho una muestra, puedes pedirla nuevamente, claro, el comportamiento cortes y la etiqueta son clave: si hay una fila o la cantidad de muestras es limitada, es mejor que te tomes un solo bocado. Sin embargo, generalmente, puedes pedir una segunda prueba sin problema.

No hay muestras para niños sin un adulto

Costco tiene una regla muy estricta con respecto a las muestras gratis, ya que no se proporcionan a niños sin la presencia de un adulto, ya que no se puede correr el riesgo de que un niño pruebe un producto al que pueda ser alérgico o que contenga ingredientes que no sean seguros para ellos.

Aprovechar al máximo la visita a Costco

Si eres un amante de las compras en Costco, ya sabes lo divertido que puede ser descubrir nuevos productos a precios excelentes, desde artículos en formato gigante hasta herramientas de cocina innovadoras, Costco tiene algo para todos. La experiencia de las muestras gratis solo agrega un toque especial a tu jornada.

