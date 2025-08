Infantino se solidariza con árbitra mexicana amenazada: “No hay cabida para el abuso”

La árbitra mexicana Katia Itzel García recibió amenazas de muerte tras su actuación en el partido entre Rayados de Monterrey y FC Cincinnati, correspondiente a la primera ronda de la Leagues Cup. El hecho generó preocupación en el ámbito deportivo nacional e internacional, al punto que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó públicamente su respaldo a la silbante.

“Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup. Como ya he dicho, sin árbitros no hay futbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el futbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo”, señaló Infantino en un comunicado.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció en redes sobre la situación de las amenazas recibidas de la arbitra Katia Itzel García, después del partido de Monterrey contra Cincinnati❌



El mensaje fue contundente: la FIFA se solidariza con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Concacaf, y ofrece “apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas”.

Amenazas, denuncia pública y respaldo institucional

La polémica se desató luego de que García validara un gol del equipo estadounidense en una jugada en la que Monterrey reclamaba fuera de lugar. Aunque la decisión fue respaldada oficialmente, en redes sociales se multiplicaron los mensajes ofensivos, algunos con amenazas directas contra su integridad.

“En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho…”, decía uno de los mensajes que la propia García compartió en sus redes. En su publicación, la árbitra no solo exhibió el contenido de las amenazas, sino que condenó la normalización de la violencia de género: “La violencia no se justifica ni por un mal partido, ni por una decisión, ni por nada. Cada día, mujeres pierden la vida por situaciones como esta. No debemos callar”.

La Federación Mexicana de Fútbol y la organización de la Leagues Cup ofrecieron su respaldo a la silbante. La FMF también anunció que apoyará el proceso de denuncia formal para identificar y sancionar a quienes hayan intentado intimidarla.

Katia Itzel García tiene el gafete FIFA desde 2019 y ha participado en torneos como los Juegos Olímpicos, Mundiales Femeninos y, recientemente, la Copa Oro, donde fue la primera árbitra mexicana en dirigir un partido. Su trayectoria internacional ha sido motivo de reconocimiento, pero también la ha expuesto a mayor escrutinio y presión mediática.

El caso ha generado debate sobre los límites del fanatismo, el papel de las redes sociales en la violencia digital y la necesidad de fortalecer la protección a las y los árbitros, quienes, como recordó Infantino, son fundamentales para que el futbol exista.



