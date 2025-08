“No están bien sus fuentes”: Sheinbaum responde a The Wall Street Journal sobre acuerdo de seguridad

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum le responde al The Wall Street Journal que afirma que Carteles Mexicanos ponen en riesgo acuerdo bilateral 🇲🇽🤝🇺🇸.



"No se de donde sacan sus fuentes, pero no están bien sus fuentes, porque NO"



Ya está listo el acuerdo para ser firmado. pic.twitter.com/g2cfytWd1A