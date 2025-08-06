Shakira mostró cómo supervisa cada detalle de los shows de su gira

Para Shakira es importante que cada detalle de sus shows salga perfecto, por eso se asegura personalmente de que todo funcione bien, así como lo mostró recientemente en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió un video en el que se le ve conducir un carito de golf por las instalaciones del SoFi Stadium de Los Ángeles mientras supervisa que todo esté bien.

“Aquí me toca hacer de todo: cantar, bailar, tocar, hasta conducir. Falta que me pongan a cocinar”, escribió Shakira junto a su video.

Esta semana, la cantante colombiana ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium, lo que la convirtió en la primera artista latina en llenar el venue dos noches seguidas.

Actualmente Shakira está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, cuya etapa norteamericana está por finalizar antes de regresar a Latinoamérica.

Hace poco, la cantante anunció que regresará a Latinoamérica como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera, quien está por finalizar la etapa norteamericana de su tour, compartió la buena noticia.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, anuncio Shakira.

La cantante colombiana volverá a Colombia, Perú, Chile y Argentina, y suma nuevos destinos como Paraguay y Uruguay. Los nuevos shows de la cantante están programados para el último trimestre de 2025 luego de sus shows en México y República Dominicana.

