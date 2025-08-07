Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 7 al 13 de agosto

Jueves 7

Leyendas del Mariachi en el teatro Ford

El Mariachi Vargas, Los Camperos, Nuevo Tecalitlán, Cobre y América se unen para una celebración de la tradición musical de México en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). Jueves 7 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $63. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Viernes 8

Jurassic Park en el Hollywood Bowl

Este fin de semana, el público podrá experimentar en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) la cinta Jurassic Park proyectada en alta definición con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles interpretando la icónica banda sonora de John Williams en vivo. Viernes 8 y sábado 9 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $36. Informes laphil.com.

Foto: Archivo

Sábado 9

Anuel AA en la arena Crypto

El cantante puertorriqueño de reguetón y trap, Anuel AA, continúa con su gira RHLM 2 (acrónimo de Real hasta la muerte), que presentará en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) este fin de semana. Sábado 9 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $57. Informes axs.com.

Crédito: AP

Gipsy Kings en el Greek Theatre

Los Gipsy Kings regresan a su acostumbrada gira por California, y harán una parada en el Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) , donde estarán acompañados del cantante Nicolás Reyes. Sábado 9 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $66. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Kevin Kaarl en el Shrine Expo Hall y en el Fox Theatre

El cantante y compositor mexicano, Kevin Kaarl, trae su gira Ultra Sodade a dos locales del sur de California. El sábado 9 de agosto al Shrine Expo Hall (665 W. Jefferson Blvd., Los Angeles) y el domingo al Fox Theater (301 S Garey Ave., Pomona). Ambos shows a las 8 pm. Boletos desde $138. Informes axs.com.

Crédito: Cortesía

Proyección de Pee-wee’s Big Adventure en el museo Academy

Como parte de la serie de proyecciones Spotlights en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), se proyectará la cinta Pee-wee’s Big Adventure, que celebra los 40 años de su realización. Sábado 9 de agosto a las 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Pee-wee en el Warner Bros. Studio

También para celebrar el aniversario 40 de la cinta Pee-wee’s Big Adventure, los estudios Warner Bros. (3400 Warner Blvd., Burbank) proyectarán la cinta Pee-wee’s Big Adventure por una noche al final del recorrido por los estudios. Sábado 9 de agosto a las 5 pm. Boletos $89. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Archivo

Concierto para niños en el museo Getty

La serie Garden Concerts for Kids en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta esta semana a Kymberly Stewart, que actuará en el Central Garden del museo. Sábado 9 y domingo 10 de agosto a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía

Latin Goes Ska en California Plaza

El concierto Latin Goes Ska en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Ángeles) presenta a seis bandas de ska cuyas carreras abarcan más de cuatro décadas, entre ellas Mobtown, Blanco y Negro y Western Standard Time. Sábado 9 de agosto a partir de las 6 pm. Entrada libre. Informes grandperformances.org.