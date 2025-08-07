El republicano Cory Mills fue denunciado por amenazar a una mujer con publicar sus videos explícitos

Lindsey Langston, ganadora de un concurso de belleza “Miss Estados Unidos 2024” denunció a Cory Mills, representante por Florida, por presuntamente haberla amenazado con publicar videos explícitos de la relación sentimental que ambos sostuvieron.

El romance entre ambos personajes en cuestión inició en noviembre de 2021 y tres años después Langston se mudó a Florida después de que Mills le indicó haberse divorciado de su esposa.

En febrero de este año, la mujer de 26 años decidió poner fin a la relación después de que el político de 45 se vio envuelto en un escándalo ligado a un presunto altercado físico con otra mujer en su residencia de Washington, D. C.

Aunque Cory Mills después aclaró la situación, Lindsey Langston se negó a volver a su lado y a partir de ese momento ella asegura que no ha dejado de amenazarla.

De acuerdo con informe de la policía Florida, a manera de presión, el representante por el séptimo distrito del Congreso de Florida, le advirtió a su expareja que, en caso de no volver a su lado, difundiría en redes sociales algunos videos explícitos suyos.

“Cory contactó a Lindsey varias veces a través de diferentes cuentas, amenazándola con publicar imágenes y videos de ella desnuda, incluyendo videos grabados de ella y Cory participando en actos sexuales”, indica parte del documento.

Durante más de cuatro años, Cory Mills sostuvo una relación sentimental con la mujer que ahora lo acusa. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Ante lo delicado del tema y con el objetivo de recibir asesoría legal, Lindsey Langston afirma haber consultado a Anthony Sabatini, exrepresentante estatal de Florida y quien se postuló en las primarias republicanas contra Cory Mills por su escaño en el Congreso en 2022.

Sin embargo, en una entrevista concedida al diario The Hill, el político denunciado asegura que la acusación presentada en su contra carece de sustento y se trata de una maniobra para hacerlo ver mal ante los ciudadanos a quienes representa.

“Anthony Sabatini está utilizando el sistema legal como arma para lanzar un ataque político contra el hombre que lo derrotó en las primarias, usando su oficina legal corporativa para impulsar una narrativa basada en mentiras y argumentos legales defectuosos, todo para conseguir titulares políticos.

Estas afirmaciones son falsas y tergiversan la naturaleza de mis interacciones. Siempre me he comportado con integridad”, subrayó.

