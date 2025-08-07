Hallan muerta a diseñadora irlandesa en un yate de lujo en Long Island

La diseñadora de modas y empresaria irlandesa Martha Nolan‑O’Slatarra, de 33 años, fue hallada muerta a bordo de una embarcación atracada en el exclusivo Montauk Yacht Club, en el extremo este de Long Island, según informó el Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

El cuerpo fue descubierto poco después de la medianoche del martes 5 de agosto, tras una llamada al 911 por parte de un hombre que reportó a una mujer inconsciente a bordo del barco. A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal en el lugar, Nolan fue declarada muerta en la escena.

Autopsia preliminar no revela signos de violencia

Una autopsia inicial practicada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk no mostró signos visibles de violencia, aunque la causa de muerte aún no ha sido determinada de manera concluyente.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones, incluyendo entrevistas al propietario del barco, otros posibles testigos, y la revisión de grabaciones y dispositivos digitales.

El exinspector del NYPD, Paul Mauro, indicó que se siguen los protocolos de una muerte de alto perfil y no se descarta ninguna hipótesis. Además, subrayó la complejidad logística de investigar una escena potencialmente móvil como un yate.

Martha Nolan: una vida marcada por la creatividad

Nolan-O’Slatarra, originaria de Carlow (Irlanda), era fundadora de East x East, una marca de bikinis y ropa de resort que promocionaba activamente en TikTok e Instagram, destacando su estilo sofisticado y procesos creativos. Su carrera se consolidó en Nueva York, adonde se mudó a los 26 años tras graduarse en Comercio y Marketing Digital en University College Dublin.

En redes sociales, Nolan compartía videos de campañas realizadas en lugares como Mallorca y Montauk. Su más reciente publicación celebraba una aparición emergente en Gurney’s Resort, bajo el título: “Objetivos alcanzados”.

Su socio comercial, Dylan Grace, lamentó profundamente la pérdida a través de un emotivo mensaje:

“Soñamos en grande juntos… Me siento bendecido de haberte tenido en mi vida. ¡Vuela alto, chica!”

La policía pidió a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique con la Brigada de Homicidios al 631-852-6392.

Sigue leyendo:

– Encuentran cuerpo de entrenador hispano en un río de Nueva York tras 15 días desaparecido

– Una joven de 16 años muere por bala perdida cerca de una escuela en Nueva York

– Funcionario municipal en Nueva York dispara a conductor de DoorDash que buscaba direcciones