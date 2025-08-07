Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se vienen cambios bien perr*os que te van a sacudir el alma, pero al mismo tiempo te abrirán los ojos. Vas a empezar a entender por qué ciertas cosas no se dieron y por qué otras sí, aunque en su momento te hayan dolido hasta la entraña. No te claves en lo que no fue, ni vivas de ilusiones guajiras, eso solo te llena de frustraciones y te saca canas verdes. Esta semana es pa’ que pongas los pies en la tierra y dejes de querer cambiar lo que no está en tus manos.
Recuerda que nadie es indispensable, mi ciela, todos somos reemplazables… así que no te pongas de tapete por quien no movería ni un dedo por ti. Mucho cuidado con meterte en lo que no te incumbe, porque podrías salir más raspado que rodilla de niño travieso. Si no es tu circo, ni tus changos, ¿pa’ qué te andas metiendo?
En cuestiones de dinero, viene suerte en juegos de azar o rifas, pero no te emociones y vayas a empeñar la licuadora. Hay cambios que ya estás planeando para el siguiente mes, porque este que está cerrando fue de los más pesaditos, pero como buen felino, siempre caes parado. Se te viene una oportunidad bien bonita, pero recuerda: si no aprendes del pasado, volverás a caer con la misma piedra… ¡y en la misma pata!
VIRGO
Aguas con ese viaje que traes entre ceja y ceja, porque no es el mejor momento para aventarte ese tour. El universo dice que todavía no es tiempo, y si te aferras podrías llevarte una decepción o un sustote. Algo inesperado va a mover tus sentimientos, algo que no viste venir y que te va a remover hasta los recuerdos. Lo que pensaste que nunca pasaría comenzará a tomar forma… y mira que el karma no se anda por las ramas.
Ojo con una amistad que anda de lengua larga y está soltando veneno del bueno sobre ti. No confrontes, solo observa… porque quien habla mal a tus espaldas, te tiene miedo de frente. En el amor se vienen jaloneos si tienes pareja, sobre todo por celos o por detalles que parecen pequeños pero traen cola. Aprende a poner límites antes de que te avienten todo el combo tóxico.
No es tiempo de cambiar de casa o de coche, ni de hacer compras locas, porque podrías tener pérdidas que te van a doler hasta el alma. Vienen ajustes en lo económico que, si no sabes manejar, te dejarán más seco que nopal en el desierto. Presta atención a tus sueños porque podrían darte señales claritas. Una persona cercana a ti se está acercando con otras intenciones, y pronto vas a saber quién es. O te dejas querer, o pones el alto… tú decides.
LIBRA
Cuidado con querer revivir muertos… ya sabes que lo que no funcionó una vez, difícilmente se va a componer. No le abras la puerta al que ya te falló, por muy bonito que te hable. Se viene una oportunidad buena en el área de negocios y un chisme familiar que va a hacer que más de uno saque el abanico y las palomitas.
En el amor las cosas empiezan a pintar diferente, ya no verás el amor como una ilusión sino como algo que puedes construir. Pero eso sí: si no dejas claro lo que quieres y lo que no, vas a terminar con otra decepción en la lista. No te sigas traicionando por darle gusto a quien ni se da cuenta de tus esfuerzos.
Hay viaje pendiente y reencuentro con familiares que te van a recargar la pila. En lo laboral has estado con la soga al cuello, pero los días que vienen traen alivio y soluciones. Prepárate para soltar lo que no te sirve y ver lo que sí vale la pena. Vienen decisiones fuertes, y puede que algo que querías con muchas ganas no se dé… pero eso te abrirá el camino a algo mucho mejor. No te claves, la vida acomoda todo cuando menos lo esperas. Tú solo sigue fluyendo, que lo bueno va llegando.
ESCORPIO
Vienen cambios fuertes en lo laboral o en negocios, así que ponte trucha porque podrías tener un subidón chido si sabes moverte bien. Pero no andes gastando como si fueras millonario de TikTok… nada de andar tirando el dinero en cosas que ni necesitas. No tengas miedo de ir por ese sueño que te viene rondando desde hace rato, estás en el momento justo, aunque haya gente que no lo soporte y te quiera poner piedras en el camino.
Cuidado con accidentes tontos, caídas, golpes o torceduras. En estos días podrías andar distraído y lo que parece leve, se complica. No te dejes mangonear ni mucho menos hacer menos por nadie. A veces pareces que estás esperando la aprobación del mundo pa’ hacer tu vida, ¡ya no más!
Una persona con la que no has cerrado ciclo regresa… y no viene con flores, viene con agenda oculta. No te hagas chaquetas mentales ni pienses que todo es como antes, que el pasado se llama así por algo. Si estás solter@ te podría caer un ligue exprés por redes sociales, puro “amigo con derecho” que viene a revolverte el alma… y otras cosas. Pero aguas, que no todo lo que brilla es amor, a veces es calentura.
También viene confusión contigo mismo, a veces ni tú sabes lo que quieres y eso te hace cometer cada locura… así que es momento de sentarte a pensar qué quieres, pa’ no andar después llorando por lo que tú solit@ echaste a perder.
ARIES
No dejes que los cambios en tu trabajo o las actitudes medio raras de ciertas amistades te bajen la energía, mejor enfréntalos con colmillo. Estás en una etapa en la que o te haces más fuerte o te comen viv@. Cuidado con las malas lenguas y los chismes de vecindad, porque podrías terminar embarrado en un drama que ni te tocaba. A ti te gusta decir las cosas de frente, pero a veces es mejor callarte tantito y observar quién realmente vale la pena.
Una nueva amistad podría llegar como bendición disfrazada, será alguien que te dará el empujón que necesitas para soltar ese costal de piedras que traes cargando. Confía, porque por más tormentas que hayas vivido, siempre encuentras la manera de volver a brillar.
Viene una situación medio complicada con un familiar o una amistad muy cercana que va a mover tus emociones. Se te cae del pedestal alguien a quien tenías en un altar y aunque duela, será lo mejor. Aprenderás que no cualquiera merece tener un lugar en tu corazón ni en tus preocupaciones.
No te frenes por lo que ya no está, ni te sabotees por cosas que ya no tienen remedio. Si algo te afecta, enfréntalo y punto. Tú naciste pa’ brillar, no pa’ llorar por gente que ni un mensaje sabe mandar.
TAURO
Si tienes pareja, es momento de dejar la rutina y darle sabor al caldo. Ya estuvo suave de estar en modo “hermanitos en Cristo”, ¡enciendan esa chispa! Hay celos de por medio, y lo peor es que no son de tu pareja, sino de una amistad que te quiere ver caer. No dejes que una mala interpretación arruine algo bonito, mejor habla claro antes de que el drama se haga novela.
Buenas noticias vienen de alguien que está lejos y que te hará sonreír como cuando ves que ya depositaron. También hay alguien cercano que saldrá con la novedad de que trae un “souvenir” en la panza. ¡Aguas con los comentarios, no vayas a decir algo que no debes!
Este es el momento ideal para perseguir tus metas con todo el colmillo, ya no te andes saboteando solo. Se te viene un dinerito extra que te va a caer como lluvia en el desierto, pero si no sabes administrarlo, se te va como agua entre los dedos. Aprende a ahorrar, que no todo lo que brilla se paga con tarjeta.
Sueños reveladores se te vienen y convivencias bien buenas, puede que te inviten a una fiesta o reencuentro que te va a recargar de buena vibra. Aprovecha y suelta lo que no te deja avanzar, porque el universo ya tiene algo mejor pa’ ti.
GÉMINIS
Si tu pareja empieza a ponerse exigente y a querer cambiarte, ponle el alto de inmediato. A ti te conocieron siendo libre, espontáne@ y con chispa, no vas a andar disfrazándote de alguien que no eres pa’ gustarle a nadie. No olvides lo que te costó aceptarte y amarte tal cual eres. Si alguien no puede con tu luz, que se ponga lentes oscuros y ya.
En lo económico, andas más apretado que abrazo de suegra, así que no andes gastando a lo loco. Es momento de ajustar tus finanzas, cancelar suscripciones que ni usas y pensar dos veces antes de hacer gastos impulsivos.
En cuestiones del corazón, ya no le das entrada a cualquiera. Si alguien quiere un lugar en tu vida, que se lo gane y con méritos, porque tú ya no andas para juegos ni decepciones baratas. Hay una persona que solo aparece cuando necesita algo… y cuando no, ni sus luces. Ya basta de darle importancia a quien no te da ni los buenos días.
Cuida tus palabras, sobre todo con amistades, podrías decir algo que suene a broma pero que hiera de verdad. Hay una persona que te estima mucho y podrías lastimarla si no mides tus comentarios. Laboralmente vienen oportunidades fuertes: ya sea un cambio de puesto o de salario, pero solo si te aplicas y te haces notar.
CÁNCER
Si tu pareja anda rara, fría o medio cortante, no es tu imaginación. Alguien de su círculo le está metiendo cizaña y eso los tiene alejados. No se trata de pelear ni armar escándalo, sino de hablar con la neta y aclarar las cosas. Recuerda que sin comunicación, cualquier relación se hunde más rápido que Titanic.
Y si no tienes pareja, vienen unos “pretendientes” que ni tú sabes si son amores nuevos o problemas con patas. Mucho ojo porque no todo el que te habla bonito te quiere bien. Aprende a distinguir entre quien te busca con el corazón y quien solo quiere pasar el rato.
Traes un genio de los mil demonios y eso puede llevarte a decir cosas que luego te vas a arrepentir. Andas tan estresado que cualquier cosita te prende la mecha. No tomes decisiones con el hígado, respira hondo y cuenta hasta diez, o hasta mil si es necesario.
En lo laboral hay una noticia pendiente que no termina de llegar. No desesperes, los tiempos de Dios (o del universo) no son los tuyos, pero sí son perfectos. Si has luchado con todo por eso, lo vas a lograr… y hasta más. Solo ten fe y no dejes de moverte. La bendición ya viene, nomás no seas impaciente.
PISCIS
Ya no estés regalando tu tiempo, tu energía y tu corazón a quien no te valora. Las segundas oportunidades a veces son nada más la repetición del mismo infierno con diferente disfraz. Deja de cargar culpas que no te tocan, y mucho menos de dejarte manipular por tu familia. Tus decisiones son tuyas y nadie tiene por qué opinar más de la cuenta.
Si alguien no quiso apostar por ti cuando estabas en tu mejor versión, que no espere que lo recibas ahora que ya aprendiste a quererte sol@. La gente que de verdad vale, se queda sin que le ruegues. Ya no te me andes agachando por nadie, mucho menos por quien no movería un dedo por ti.
Vienen cambios fuertes y buenos, entre ellos un posible compromiso o formalización de algo serio. Si tienes pareja, o se afianzan o se termina… aquí ya no hay punto medio. Es tiempo de ver si esa relación da para más o solo era costumbre. Y si estás solter@, cuidado con alguien del pasado que quiere regresar nomás a ver si todavía puede desordenarte la vida.
Deja de vivir con ansiedad por el futuro, cuando ni has terminado de arreglar tu presente. La felicidad se construye con lo que haces hoy, no con lo que te imaginas que pasará mañana. Y sí, traes suerte en juegos o rifas, sobre todo con los números que terminan en 12, 4 y 56. Aprovecha, pero no te emociones como si fueras a ganar el Melate, ve con calma.
ACUARIO
Tu mente anda revolucionada, vienes viendo la vida desde otra perspectiva y eso es muy bueno. Por fin vas entendiendo que lo que no fue, no tenía que ser y que cada persona que se fue… se fue porque ya no aportaba nada. Ya no te claves en lo que no funcionó. Dale vuelta a la página y empieza a escribir tu propia historia, pero ahora con más dignidad y menos drama.
Hay un chisme rondando por ahí que podría embarrarte, así que mantente al margen y no caigas en provocaciones, porque luego terminas tú de protagonista cuando ni al caso. Aclara tus metas y ponte objetivos reales. A veces te exiges tanto que te frustras cuando no te salen las cosas a la primera.
Tu pareja, si tienes, necesita más tiempo contigo. Y si no le das su lugar, se va a buscar a alguien que sí lo haga. No es amenaza, es advertencia. Ya sabes que cuando uno descuida la maceta, viene otro y la riega. Si estás solter@, cuidado con un amor del pasado que vuelve diciendo que cambió… y lo único que cambió fue de perfume.
Hay cambios en tu cuerpo o alimentación que podrían hacerte subir unos kilitos. No te obsesiones, pero tampoco te descuides. La idea es sentirte bien contigo, no parecer modelo, pero tampoco quedar atrapad@ en el pants del año 2015. Cuida tu salud emocional y física. Tu mejor versión está por llegar… pero solo si tú te la crees.
CAPRICORNIO
Prepárate porque esta semana vas a descubrir verdades que te van a sacudir, pero también te van a liberar. Se te cae del pedestal un familiar o alguien cercano que hablará mal de ti, y te dolerá más por la traición que por el chisme. Pero no te enganches… ya sabes que quien te traiciona es porque nunca te quiso bien.
Vas a recibir una visita inesperada que te dejará medio sacad@ de onda. Hay secretos que van a salir a la luz y tú solo respira, porque aunque te enojen, te ayudarán a entender cosas que no querías aceptar. Más vale una verdad dolorosa que una mentira con moño.
Cuida tus pertenencias, porque podrías tener pérdidas o robos. También tu salud se ve frágil en piernas y pecho, podrías andar con infecciones o molestias respiratorias. Atiéndete a tiempo y no te hagas el valiente. Lo físico se cura, pero lo que se guarda, te envenena el alma.
En lo sentimental, si no ves reciprocidad de parte de esa persona que te gusta, ya suéltala. No tienes tiempo pa’ andar rogando amor. Tú eres de los que se entregan con todo y sin medida, pero también debes aprender a recibir lo mismo. No necesitas a nadie para estar bien, necesitas paz… y esa viene de ti, no de otros.
SAGITARIO
Siempre te han dicho que eres fuerte, y sí lo eres… pero también te cansas. Llevas rato aguantando como los grandes, con la sonrisa bien puesta mientras por dentro traes una tormenta. Pero ya viene ese respiro que tanto necesitas. Te vas a levantar con más fuerza, porque aunque te tumben mil veces, tú sabes cómo sacudirte el polvo y volver a empezar.
Se vienen oportunidades en el amor, pero no repitas los mismos errores. El que juega con fuego se quema, y tú ya estás muy grandecit@ para andar metiéndote con gente que no sabe lo que quiere. Mejor espera algo bueno, aunque tarde. Más vale un amor que sume, que uno que te reste la paz.
Hay un viaje que te va a renovar por dentro y por fuera, o bien, una noticia de alguien de lejos que te llenará de emoción. Si te invitan a salir, di que sí, aunque sea un ratito. Convivir te va a caer como vitamina.
Cuida tus riñones, tu alimentación y no abuses de harinas ni azúcares. Si el cuerpo te da señales, escúchalo. Y aguas con los chismes, que podrías caer en un enredo feo si no te haces a un ladito a tiempo. No todo lo que te cuentan es cierto, y no todo lo que callas te hace mens@.
Tú naciste pa’ vivir como se te dé la gana, no pa’ andar pidiendo permiso. Nomás no te olvides que la libertad también implica responsabilidad.