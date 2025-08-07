Las mejores ofertas del mes: los 5 productos nuevos en rebaja en Sam’s Club

En agosto continúan las ofertas de temporada y que mejor manera que aprovecharlas en la cadena minorista con club de precios, Sam’s Club que ha renovado todos sus anaqueles para presentar los mejores productos nuevos y en rebajas.

Si estas buscando oferta y variedad para este verano no te puedes perder los artículos que ofrece Sam’s Club no solo por su precio tan asequible sino también por la calidad, es por esa razón que aquí te dejamos una lista con sus costos:

Paquete variado de Olipop, tiene un costo de $16.78 dólares el paquete de 12 unidades vienen en varios sabores como fresa y vainilla, refresco de crema y uva.

Salchichas ahumadas originales de Duke, su precio es de $11.98 dólares son una de las más recomendadas por los consumidores es perfecta para la dieta porque es baja en carbohidratos.

Paquete variado de pudín de refrigerio, su costo en la cadena minorista es de $6.98 dólares el paquete de 36 unidades, es perfecto para los días de picnic.

Postres Sublimes Macarons, tiene un costo de$14.98 dólares, son fáciles de preparar e ideales para el verano.

Barilla Protein+ Penne y Rotini, su costo es de $8.98 dólares en Sam’s Club, el precio es por tiempo limitado, es perfecto para reforzar la dieta este verano.

