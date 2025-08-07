María Becerra cuenta cómo cambió su vida tras su embarazo ectópico

A cuatro meses de haberse enfrentado a una cirugía de emergencia como resultado de un embarazo ectópico, la cantante María Becerra ha roto el silencio una vez más sobre esta experiencia que cambió su perspectiva de la vida.

En una sentida charla para el programa de radio “Perros de la Calle (Urbana Play)”, explicó que el problema de salud que experimentó el pasado mes de abril la hizo aprender a tomarse la vida con más calma.

“Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cuando logras salir de eso… Yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, explicó al medio argentino.

De acuerdo con la intérprete de “Wow wow”, la situación escaló a tal punto que necesitó asistencia para respirar: “Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia; algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador. Algo tan básico como respirar sola. Pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida. Las valoras un montón”, señaló.

Además de las enseñanzas a nivel personal, su periodo de recuperación alejada de los reflectores la ayudó a reconectar con su esencia y preparar un regreso a la escena musical contundente.

Prueba de este despliegue de talento son los dos temas que María Becerra ha lanzado para sus fanáticos, “Ramen Para Dos” e “Infinitos Como el Mar”, así como el show que tiene programado en el River Plate para el 12 de diciembre de este año.

