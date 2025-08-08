Trump ordena al Ejército acciones militares contra cárteles: la mayoría están en México

El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva para que el Pentágono comience a utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de las drogas, ahora considerados organizaciones terroristas.

Aunque el reporte no indica cuáles serían los grupos criminales objetivo de la Administración Trump, la mayoría de las organizaciones nombradas como terroristas se encuentran en México, además del Tren de Aragua en Venezuela y la MS-13 en El Salvador.

“La decisión de incorporar al ejército estadounidense a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, dice el reporte del New York Times con base en fuentes familiarizadas con la escalada. “Demuestra la continua disposición de Trump a usar la fuerza militar para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”.

La orden, dice el reporte, permitiría operaciones militares directas en el mar, tal como Trump lo mencionó en algún momento en campaña, así como en territorio extranjero.

“Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos”, agrega el reporte.

El Times indica que los aspectos legales son el principal problema que enfrenta la orden del presidente, ya que podría haber víctimas civiles en sus acciones.

“Ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, incluyendo si se consideraría ‘asesinato’ si las fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”, acota el reporte.

Hace unas semanas, el periodista Ioan Grillo, basado en México, dijo al portal Sin Embargo que el Ejército estadounidense ya realiza entrenamientos para una eventual acción militar en México.

“Si hablas con varios militares. Yo he ido al Fort Bliss que está en El Paso y hablando con el general de dos estrellas que está viendo eso, hay algunos que sí están viendo esta cuestión, no es invención y no es chiste, están viendo en serio ataques a México y buscando a blancos“, dijo Grillo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho en repetidas ocasiones que no permitirá una acción militar de EE.UU. en México y, mucho menos, unilateral, ya que eso sería invasión.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo”, señaló Sheinbaum en diciembre, tras los avances de la agenda Trump, quien en ese momento presidente electo.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, no dijo al Times si la orden del presidente Trump está confirmada, pero señaló que hay una prioridad contra los cárteles de las drogas.

“La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, señaló.

El caso de Venezuela

Apenas el jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció un aumento a $50 millones de dólares como recompensa para la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La funcionaria también conectó al Cártel de los Soles –integrado hace unas semanas a la lista de organizaciones terroristas– con el Cártel de Sinaloa, cuyos principales líderes están detenidos en EE.UU., incluidos dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Administración Trump ha escalado su discurso contra Maduro al grado que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, compara al gobierno Venezolano con el grupo de Osama Bin Laden y Aiman Al Zawahiri.

“Normalmente, cuando hay diferencias entre países, los representantes de ambos gobiernos pueden reunirse para intentar resolverlas; de eso se trata la diplomacia. Pero eso supone que ambos países realmente tengan gobiernos. Lamentablemente, ese no es el caso de Venezuela, que ha sido secuestrada por una banda criminal”, escribió en X. “Por consiguiente, nuestras relaciones con Venezuela son fundamentalmente un asunto de aplicación de la ley, no diplomático. Hoy, el Fiscal General anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolas Maduro”.

Sigue leyendo:

• Trump insiste que México está gobernado por los cárteles de la droga

• Revelan espionaje de la CIA a cárteles mexicanos mediante misiones con drones

• Fiscal General de EE.UU. ordena la “eliminación total” de los cárteles