Alix Aspe conquista las redes con una minifalda de piel 

Con una sonrisa de oreja a oreja y enfundada en un atuendo de impacto, así es como se dejó ver la presentadora de televisión Alix Aspe en una de sus más recientes publicaciones en Instagram. ¿Cómo reaccionaron sus fanáticos? Sigue leyendo para enterarte.

Siempre lista para mantenerse en contacto con sus seguidores, la famosa de 34 años recurrió a sus redes sociales para colocar una publicación en la que mostró a detalle el look que utilizó para la transmisión del noticiero “Despierta”, en el que comparte escena con Danielle Dithurbide.

En esta ocasión, Alix Aspe optó por una propuesta conformada por dos piezas que dejaron en evidencia su torneada figura, producto de su disciplina en el ejercicio y hábitos saludables.

Se trató de una minifalda de cuero en color negro que acentuó su diminuta cintura y un croptop camel con hombros caídos que estilizó su silueta. En cuando al maquillaje y peinado, la mexicana eligió un beauty look clásico con ondas suaves y sombras neutrales que resaltaron su belleza en el enlace directo desde Televisa México a “Despierta América”.

Cómo era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de mensajes de cariño por parte de sus seguidores más fieles. En ellos, Alix Aspe se volvió la protagonista de felicitaciones y piropos por su elegancia y buen gusto al vestir.

“Nunca me cansaré de decirte lo bella que eres”, “Belleza espectacular”, “Siempre tan linda”, “Guapísima como todos los días”, “Preciosa”, “Carismática y elegante”, “Deslumbrante mi Alix, nunca dejes que nadie apague tu luz” y “Que ojazos”, son algunas de las palabras que recibió la presentadora bajo su post.

