Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de agosto de 2025

Leo

Andas en una racha de mejoras de esas que se sienten hasta en el alma: ya empiezas a ver la luz después de tanto trancazo y traes la ilusión de tragarte al mundo aunque todavía no tengas todo lo que quieres. Aprende a quererte más, criatura, porque aunque a veces creas que te falta, siempre hay quien la está pasando piors y aun así no se raja. La próxima semana pinta pa’ reencuentros con gente del pasado que te va a traer recuerdos y hasta una party marca perra que te va a levantar el ánimo como si te hubieran inyectado felicidad intravenosa.

Si tienes pareja, no te hagas el o la fría: demuéstrale lo que es amor del bueno pa’ que no ande buscando en otro lado lo que ya tiene contigo. No le des pretextos pa’ pelear, porque tú eres muy de no sentirte en paz si no andas picando el buche. Hay posibilidades de que crezcas en lo laboral y personal; por fin vas a salir de un estancamiento que te tenía sintiéndote como cactus en maceta chica. El pasado mándalo a chiflar a la loma y enfócate en lo que está llegando, porque ahí hay oportunidades de gratinar mollete.

Y hablando de eso, si tienes amistades de la comunidad LGBT, deja de estar juzgando o burlándote, que si les gusta la longaniza, el tacón o la peluca es su rollo, no el tuyo. Mejor gasta esa energía en cuidar lo tuyo, que ya bastante tienes con tus propias novelas. Vienen días de sorpresas buenas y de sentirte más ligero(a), pero recuerda: no sueltes el volante, que cuando menos lo esperas la vida da curvas.

Virgo

No te pases de gacho(a) y aprende a respetar las decisiones ajenas, aunque no las entiendas o no te gusten. El amor llega a tu puerta con todo y fuegos artificiales, y vas a conocer a alguien especial que, sin proponérselo, te va a enseñar por qué con los otros no había funcionado. Es signo de tierra como tú, así que la conexión será fuerte, pero eso no significa que debas complicarte la existencia con dramas gratis. Aprende a vivir más ligero(a) y a disfrutar sin miedo.

Esta semana vas a tener la claridad para reconocer si lo que sientes es puro antojo de cama o si de verdad es amor del bueno. Y ojo: no exijas lo que no eres capaz de dar. Aprende a dar sin esperar y a poner límites cuando sea necesario. Últimamente andas más pendiente de la vida ajena que de la tuya, y eso ya te está pasando factura. Tu vida se te está yendo entre chismes, enojos y problemas que ni tuyos son, así que deja de meterte en lo que no te importa.

No te metas en chismes que no te competen si no quieres terminar con la oreja caliente por las mentadas que te van a llegar. Esta semana también será buena para cerrar pendientes que tienes empolvados desde hace rato; si no los terminas, no te quejes después de que nada avanza. Y no olvides: la vida te premia cuando te concentras en lo tuyo y dejas de andar de juez(a) en vidas ajenas.

Libra

Ay, Libra… eres de los que creen que nomás tus chicharrones truenan, y de ahí salen muchas de las broncas que enfrentas. Te cuesta pedir perdón y la neta eres vengativo(a) por naturaleza: cuando alguien te la hace, te la paga… y con intereses. Pero esta semana, la vida te tiene preparadas salidas y ratos agradables, como un paseo con la familia o una tarde de cine que te va a quitar el estrés acumulado.

También se vienen compras importantes, pero cuidado con atascarte de lácteos o comida pesada porque podrías terminar con la panza inflada como tambor de banda. Hay alta probabilidad de borrachera, y no solo eso: te vas a enterar de un chisme sabroso. Guárdalo como oro para cuando necesites defenderte de las bufadas de cierto grupito de “amigos” que traen ganas de verte caer.

Si estás soltero(a), disfruta la etapa: más vale estar solo que mal acompañado de alguien que ni tortillas sabe calentar. Esta semana también te enteras de que tu ex anda divulgando tu vida por medio mundo. Ni te enojes, que si habla de ti es porque todavía te tiene presente… y eso solo significa que hiciste un trabajo memorable, de esos que dejan huella y marcan historia. Así que sonríe, porque el que calla otorga… pero el que sigue en boca de todos, gana.

Escorpio

Aguas este fin de semana porque las probabilidades de perder llaves o dinero andan altísimas. Y si tienes pareja, ojo con una persona de piel blanca que podría meterse en tus planes y, de paso, ponerte en aprietos. No andes buscando lo que no quieres encontrar, porque capaz que te topas con algo que te deje la ceja levantada todo el mes.

Tampoco confíes de más en esas amistades que son buenísimas pa’ armarte el plan de relajo, pero pésimas para sacarte de los líos en los que te meten. Un problemita familiar podría ponerte de un humor de los mil demonios, así que cuida lo que dices pa’ no empeorar las cosas. No te me agüites: a veces hay que dejar que la gente “coma en la calle” pa’ que aprenda que como en casa no hay sazón.

Traes los sentimientos como licuadora sin tapa, así que es hora de dejar ir a quien ya no quiere estar contigo. Mándalo a volar y enfócate en quienes sí están y te buscan de corazón. Recuerda: el que quiere estar, se queda… y el que no, que no estorbe en la puerta. Y no olvides que tu tiempo es oro, así que deja de gastarlo en gente que solo aparece cuando necesita de ti.

Aries

Ya deja de pensar que el universo te trae de encargo, criatura. No inventes problemas donde no los hay y recuerda que, muchas veces, tu peor enemigo es el que se sienta contigo a la mesa. Se viene la posibilidad de conocer al amor, pero bájale a la exigencia y aprende a ver con el corazón: a lo mejor no es lo que siempre soñaste, pero de que te va a hacer feliz, lo va a hacer.

Eso sí, cuida lo que comes en la calle, porque podrías terminar corriendo al baño con la llave floja y la dignidad en peligro. La vida te ha dado trancazos duros, pero siempre te has levantado, así que no permitas que nadie te saque de tu centro. Este fin de semana tendrás revelaciones que te abrirán los ojos sobre situaciones que habías dejado pasar.

Cuidado con dos “amigas” de tez blanca que traen la lengua filosa y ya andan armándote chismes. Es momento de hacer limpieza de tu círculo, dejando solo a quienes sumen y no te quiten paz. Recuerda: a veces hay que cerrar la puerta aunque se queden afuera muchos, porque más vale poquitos y leales, que un chingo y falsos.

Tauro

Este fin de semana, un familiar o amigo va a necesitarte más que nunca. No te hagas pato ni te inventes pretextos: dale ese consejo y apoyo que tanto busca. El karma está mirando y todo, lo bueno o lo malo, se te va a regresar multiplicado. Esa sospecha de infidelidad que te carcome, olvídala, porque ahorita no hay nada de eso… y si algún día pasa, ni cuenta te vas a dar.

No mendigues cariño: tú viniste a este mundo a escoger, no a que te escojan. Si no te quieren, que les vaya bonito, porque tú no estás pa’ perder tiempo en gente que no sabe lo que quiere. En los próximos días, podrías conocer a alguien que te va a dar cátedra de lo que es la irresponsabilidad y el desamor. No te lo tomes personal, mándalo a volar en cuanto notes las señales.

En lo económico, vienen días de movimientos interesantes, pero no es momento de gastar a lo tonto. Y ojo: también se te abrirán oportunidades de aprender algo nuevo o mejorar en lo laboral, pero solo si dejas la flojera y le metes ganas. Recuerda que el dinero y el amor se parecen: si no los cuidas, se van sin avisar.

Géminis

Cuida esas piernas, que las traes flojitas como gelatina sin cuajar y nada antojables. Tus riñones, espalda y piernas ya te están pidiendo a gritos que tomes más agua y le bajes al refresco, porque ese exceso es el que te ha ido regalando kilitos de más y pesadez en el cuerpo. En lo sentimental, hay olor a infidelidad y celos en el aire, así que no te sorprendas si algo raro se asoma.

Bájale al coqueteo en redes, que eso de tirarle ojitos y palabras bonitas a medio mundo y luego espantarte cuando te tildan de facilito(a) no te deja bien parado(a). No confíes ciegamente en quienes no te den buena espina: tu instinto es filoso, así que úsalo. En el amor, hay altas posibilidades de que aparezca alguien de signo de agua que no solo te mueva el tapete, sino que te moje la alfombra.

Pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes, porque mientras sigas soñando sin actuar, la felicidad se te va a seguir escapando. Saca de tu vida a las personas que solo te buscan cuando les urge algo y acércate más a quienes sí te valoran. Y prepárate, porque un chisme fuerte te va a llegar y no será cualquier cosa: úsalo a tu favor, pero no lo sueltes a la primera, que la información es poder.

Cáncer

Se viene una semana intensa, llena de cosas que pensar y pendientes que resolver. Es momento de poner en orden tu vida sentimental y aceptar la realidad que tienes enfrente, aunque no te guste. Lo que pasó ya quedó atrás, así que deja de arrastrarlo y permite que el pasado se lo lleve el viento.

Has andado con el ánimo por los suelos y ni hay razón de peso para estar así. Eso que antes te importaba, ya no debería quitarte el sueño. En lo económico, traes las deudas hasta el cuello y no sabes ni por dónde empezar, así que ponte de acuerdo con tus acreedores antes de que te llegue un problema legal.

Cuidado con traiciones: viene una de parte de alguien que quieres mucho y que tenías en un pedestal. También hay una amistad que dejaste olvidada y que podría reclamarte con bufada incluida. No gastes tu energía en quienes no te valoran, y mejor dedícasela a tu gente cercana. Y ojo con la alimentación: bájale a la grasa, cuida lo que comes y no te dejes llevar por el antojo de la garnacha, que tu cuerpo ya te está mandando señales de alarma.

Piscis

Te vas a poner en los zapatos de otra persona y eso te va a dar una perspectiva que te ayudará a soltar en serio lo que te tenía atorado(a). En el amor, podrías conocer a alguien de signo de fuego, pero nada serio: puro faje y quita-estrés, así que no te vayas a ilusionar más de la cuenta.

Recuerda lo bueno y mándalo a tu cajita de recuerdos; lo malo, tíralo a la basura sin reciclar. Esta semana pinta para conocer nuevas personas que podrían quedarse mucho tiempo en tu vida si les das chance. Pero ojo: mientras no sueltes el pasado, seguirás igual de solo(a) y con la misma novela de siempre.

Se avecina una nueva realidad amorosa que podría llenarte de alegría, pero si quieres que funcione, deja de hacerte el o la distraída y pon de tu parte. Si tienes pareja, no la descuides: innoven, hagan algo distinto en la intimidad antes de que la pasión se apague por completo. Y por si fuera poco, una promesa que te hicieron hace tiempo está a nada de cumplirse, así que mantente atento(a) porque podría cambiarte el panorama.

Acuario

Prepárate, porque esta semana viene con cambios que van a romper la rutina a la que ya estabas bien acostumbrado(a). En lo sentimental, se moverán las aguas y podría haber actitudes de tu pareja que te saquen de onda; y sí, es posible que alguien le ande dando “atole con el dedo” por otros lados, así que no bajes la guardia.

Si estás soltero(a), la probabilidad de nueva relación en menos de tres meses es alta, pero no te avientes a lo loco: no todo lo que brilla es oro. Y si estás casado(a), no descuides tu físico ni tu actitud; el matrimonio no es garantía si dejas de ser como eras cuando tu pareja se enamoró de ti.

No dejes que nadie te humille o te haga sentir menos: aprende a poner a la gente liosa en su lugar sin perder la clase. Ámate, respétate y al que no le guste, que se acomode en la fila de los que no pintan en tu vida. Y por favor, deja de darle vueltas en la cabeza a esa persona que te hizo daño: si la vida ya la sacó de tu camino, fue por algo. Mejor enfócate en lo que viene, porque hay oportunidades que, si las agarras, te pueden cambiar el rumbo por completo.

Capricornio

Si tienes pareja, se avecina un regreso de la pasión de esos que encienden hasta las paredes. Recibirás un regalo o una invitación para un evento que te pondrá feliz, así que no vayas con tu pinta de siempre: cómprate unas garras nuevas y llega marcando territorio.

Cuida tu cabello: deja de freírlo con calor y químicos porque lo vas a dejar como estropajo. Podrías conocer a alguien de Libra o Cáncer que te mueva las ideas y hasta tus planes de vida. Habrá amores fugaces que te recordarán lo mucho que te gusta la adrenalina, y cambios internos que te harán más afilado(a) que nunca.

Aprende de los errores antes de que la vida te pase la factura con intereses. Un cambio de 360° se viene, y aunque suene intenso, te va a poner en el camino correcto. Cuidado con intoxicaciones por mezclar productos, y con dolores de cabeza que podrían tumbarte si no te cuidas. Y deja de estresarte por problemas que quizá ni pasen: la ansiedad te envejece más que los años.

Sagitario

Este año te ha puesto a prueba como pocos, y aunque no ha sido fácil, aquí sigues. Aprende a quererte, respetarte y dar más a las personas que realmente lo merecen; eso te hará más humano(a) y fuerte de corazón. Vienen momentos muy buenos que no puedes arruinar con tu negatividad ni con tu manía de esperar lo peor.

En lo económico, se vienen cambios favorables y, en el amor, podría haber un encamamiento con alguien con quien has estado saliendo. Aprende a decir “no” y a poner límites: no siempre puedes estar disponible para todos. También es momento de limpiar tu entorno y sacar todo lo que estorba, desde cosas hasta personas.

Si tienes pareja, cuida mucho quién se les acerca: no todos lo hacen con buenas intenciones y podrían sembrar cizaña. No es tiempo de invertir ni de arriesgar dinero: cuida tus finanzas y espera, porque a partir de la tercera semana de agosto se viene el cambio que tanto has estado esperando en tu bolsillo. Mientras tanto, pon orden y no pierdas el foco.