Nace la bebé de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez y la presentan con tierna foto

La noche del viernes 8 de agosto Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez le dieron la bienvenida a Eva Victoria, su hija, quien nació en un hospital privado de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco.

La noticia del nacimiento de la nueva integrante de la familia fue compartida por el propio boxeador y lo hizo por medio de una fotos de él y Fernanda en compañía de su bebé.

En la foto se ve al ‘Canelo’ y Fernanda dándose un beso en los labios, mientras ella abraza a la pequeña Eva Victoria.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida EVA VICTORIA”, se lee en el texto con el que el pugilista acompañó su publicación.

La publicación sobre su nacimiento se llenó de inmediato de likes y de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no pudieron evitar caer rendidos ante la ternura que derrochó Eva Victoria en su primera foto pública.

“Muchas bendiciones. Los queremosssss 🕺🎶👋👋👋👋👋👋”, les escribió Emilio Estefan, mientras que Poncho Lizárraga les dedicó un: “Muchas felicidades y bienvenida Eva 🙏🏻💖” y Jessica Maldonado un: “Felicidades a los 2 y Bienvenida a la vida Eva Victoria ♥️🌹muchas bendiciones 🙌”.

Eva Victoria es su segunda hija en común, pues ya son padres de María Fernanda, quien nació el 28 de diciembre de 2017, por lo que en cuestión de meses cumplirá 8 años.

