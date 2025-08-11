Alemania organiza reunión sobre Ucrania con Trump, Zelenski y líderes europeos

El presidente estadounidense Donald Trump, su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, líderes de países europeos, de la OTAN y la Unión Europea (UE) discutirán sobre la invasión rusa de Ucrania el miércoles, dos días antes de la reunión entre Trump y Vladimir Putin, anunció el portavoz del canciller alemán Friedrich Merz este lunes.

Estas “conversaciones”, organizadas por iniciativa de Berlín en varios grupos temáticos, se centrarán en “los preparativos para posibles negociaciones de paz”, declaró Stefan Kornelius en un comunicado.

Asuntos “relacionados con las reivindicaciones territoriales y las garantías de seguridad”, así como posibles “acciones adicionales” para “ejercer presión sobre Rusia” también formarán parte de la agenda.

Trump afirma que le pedirá a Putin que acabe con su invasión de Ucrania

Este lunes, la UE reunió de urgencia a sus ministros de Relaciones Exteriores para intentar influir en las negociaciones previstas para el viernes en Alaska entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania, que suscitan temores de un acuerdo en detrimento de Kiev.

Los europeos han intensificado sus contactos y se han esforzado por formar un frente unido en apoyo a Ucrania desde el anuncio de la cumbre entre los dos líderes mundiales.

Trump declaró este lunes que espera tener una “conversación constructiva” con su homólogo ruso “Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré: ‘Tienes que ponerle fin a esta guerra'”, declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca.

También expresó su descontento con Zelenski por descartar concesiones territoriales a Rusia.

