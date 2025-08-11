Redada en spa de masajes en el condado Harris destapa presunta red de prostitución

Un trabajo de inteligencia de varios días culminó el pasado 6 de agosto de 2025 con una redada en el spa de masajes QQ Spa Massage, ubicado en el bloque 10500 de West FM 1960, en el noroeste del condado Harris, Texas.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades iniciaron la investigación tras recibir múltiples denuncias ciudadanas sobre supuestas actividades de prostitución dentro del establecimiento.

Un detective encubierto, que se hizo pasar por cliente, relató que una de las empleadas intentó seducirlo para realizarle actos sexuales a cambio de dinero. Además, la administradora del negocio, identificada como Mei Lin, presuntamente le ofreció servicios sexuales de otra trabajadora del spa.

Arrestos y decomisos

Mei Lin, quien era la única terapeuta con licencia en el local, fue arrestada y enfrenta cargos por promoción de prostitución. Según confirmaron las autoridades, tanto ella como la otra empleada del spa se encuentran en Estados Unidos con visas de trabajo.

Durante el operativo, dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron huir, pero fueron detenidos por los agentes. Se trata de Anderson Javier Rodríguez Garay y Michael Jordan García, acusados de evasión de arresto.

En la escena, los investigadores confiscaron varios teléfonos celulares y más de $8,000 dólares en efectivo, que presuntamente estaban vinculados a las actividades ilícitas.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan presentar cargos adicionales, tanto por prostitución como por trata de personas.

El alguacil del Precinto 4, Mark Herman, advirtió que este tipo de negocios a menudo forman parte de redes de explotación, en las que mujeres extranjeras son traídas a Estados Unidos con falsas promesas de residencia o ciudadanía, para luego ser obligadas a trabajar en condiciones de abuso, ya sea sexual o laboral.

En los últimos años, el condado Harris ha intensificado las operaciones contra locales que operan bajo la apariencia de spas o salones de masajes, pero que en realidad serían centros de explotación sexual.

Herman reiteró que la colaboración ciudadana es clave para detectar y denunciar este tipo de casos, e instó a quienes sospechen de actividades ilegales a contactar de forma anónima a las autoridades.

