Ataque con piedras desde un puente peatonal deja dos heridos de gravedad en Las Vegas

Dos conductores resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital luego de que desconocidos arrojaran o dejaran caer grandes piedras desde un paso elevado para peatones hacia la autopista US-95/IR-11, en Las Vegas, informaron las autoridades.

Según la Policía Estatal de Nevada, el incidente ocurrió poco antes de las 9:00 p. m., hora local, del domingo, justo al norte del Casino Railroad Pass, en Henderson.

Cuatro vehículos sufrieron daños moderados a severos. Las rocas impactaron contra los parabrisas y carrocerías, provocando accidentes y lesiones de consideración a dos de los conductores.

Sospechosos en fuga

Cuando los agentes llegaron al lugar, los responsables ya habían huido. La policía pide la colaboración ciudadana para localizarlos y solicita a quienes tengan información o hayan presenciado el hecho que llamen a la División de Investigaciones de la Policía del Estado de Nevada al 702-668-3261.

Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles motivaciones del ataque, pero advirtieron que se trata de un hecho de extrema peligrosidad que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?