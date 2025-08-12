Avioneta se estrella contra aeronave estacionada en aeropuerto de Montana y provoca incendio

Una avioneta turbohélice Socata TBM 700 que transportaba a cuatro personas se estrelló el lunes alrededor de las 2 p.m. al intentar aterrizar en el aeropuerto municipal de Kalispell, ubicado al sur de esta ciudad de aproximadamente 30,000 habitantes en el noroeste de Montana.

Según informó el jefe de policía de Kalispell, Jordan Venezio, el piloto perdió el control de la aeronave durante la maniobra de aterrizaje y terminó chocando contra varias aeronaves estacionadas en la pista. El impacto provocó un incendio que se extendió a una zona de pasto cercana antes de ser controlado por los bomberos.

Rescate y atención a los pasajeros

El jefe de bomberos de Kalispell, Jay Hagen, explicó que los pasajeros lograron evacuar la avioneta por sus propios medios poco después del accidente. Dos personas sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el aeropuerto, mientras que las otras dos no presentaron lesiones.

Testigos que presenciaron el accidente, como Ron Danielson, administrador de una posada cercana, describieron el momento del choque como un sonido muy fuerte, similar a un tambor golpeado con fuerza, seguido de columnas de humo oscuro elevándose desde la pista.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la avioneta involucrada es un turbohélice Socata TBM 700, fabricado en 2011 y registrado a nombre de Meter Sky LLC, con sede en Pullman, Washington, lugar desde donde se originó el vuelo.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) llevan a cabo una investigación preliminar para determinar las causas exactas del accidente.

Como antecedente notable, en febrero pasado, un Learjet propiedad del cantante Vince Neil, de Mötley Crue, se salió de la pista en Scottsdale, Arizona, y chocó contra un Gulfstream estacionado, causando la muerte de una persona. La NTSB investiga si el accidente estuvo relacionado con daños previos en el tren de aterrizaje, pero aún no ha determinado la causa definitiva.

