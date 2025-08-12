Burt Jones obtiene el respaldo del presidente para ser candidato a gobernador de Georgia

Burt Jones, vicegobernador de Georgia, consiguió ser respaldado por el presidente Donald Trump como aspirante a la candidatura republicana en busca de encontrar al futuro reemplazo de Brian Kemp cuyo mandato expira el próximo año.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años elogió señaló que el heredero de la Jones Petroleum Company cuenta con la visión requerida para mejorar la economía de Georgia y ajustarse a la agenda impulsada desde Washington.

“Como su próximo gobernador, Burt Jones luchará arduamente para hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover HECHO EN EE.UU., defender el DOMINIO energético estadounidense, continuar asegurando nuestra ahora segura Frontera Sur, fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas/Veteranos, garantizar la LEY Y EL ORDEN, promover la integridad electoral y defender nuestra siempre bajo asedio Segunda Enmienda.

Burt Jones para Gobernador tiene mi total y completo respaldo. ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, señaló.

Luego de recibir el apoyo presidencial, Jones refirió en un mensaje que, en caso de convertirse en gobernador eliminaría el impuesto estatal sobre la renta, echaría a andar una estrategia para solucionar la crisis del fentanilo y además haría todo lo posible para garantizar que a las mujeres transgénero se les prohíba jugar en ligas deportivas femeninas.

“Luchamos por la integridad electoral, la reducción de impuestos y por proteger los valores de Georgia. Con el apoyo de Trump, esto es solo el comienzo”, expresó.

En caso de conquistar la candidatura republicana, Burt Jones podría enfrentarse a un excorreligionario de partido que saltó al bando contrario. (Crédito: Mike Stewart / AP)

Algunos analistas vislumbran que el republicano Burt Jones podría enfrentarse en la boleta a su excompañero Geoff Duncan quien la semana pasada anunció su ingreso al Partido Demócrata, posicionamiento hizo estallar a Donald Trump en su contra.

“El exvicegobernador Geoff Duncan, de Georgia, es un completo fracasado. Nunca fue capaz de hacer nada, lo único que hacía era quejarse. No lo queríamos más en el Partido Republicano, así que me han dicho que se ha pasado al Partido Demócrata. ¡Adiós y buen viaje, Geoff! ¡No tienes ninguna oportunidad!”, señaló.

De esta manera, la hipotética lucha que sostendrían dos personajes acostumbrados a medirle el pulso a la ciudadanía se antoja muy pareja.

