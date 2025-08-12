Clausuran club clandestino en Houston tras operativo contra drogas y venta ilegal de alcohol

Una redada de gran escala clausuró un club nocturno clandestino en el norte de Houston, según informó la policía de la ciudad. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 2:30 de la madrugada de este sábado, en el establecimiento conocido como Underground Storage, ubicado en el 101 E Little York.

La acción estuvo liderada por la fuerza especial contra clubes nocturnos ilegales, que desde hace meses mantiene bajo vigilancia varios puntos sospechosos de actividades ilícitas en la ciudad.

Drogas, alcohol y arrestos

Durante la inspección, los oficiales confiscaron cocaína y varias cajas de licor que no contaban con permisos ni habían pagado los impuestos correspondientes, señaló el Departamento de Policía de Houston (HPD).

Las autoridades confirmaron la detención de dos personas por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y de tres empleados de la gerencia por autorizar esas ventas.

En paralelo, unidades de control de DWI (manejo bajo los efectos del alcohol) intervinieron a varios asistentes que abandonaban el local, deteniendo a algunos por presunta conducción en estado de ebriedad. Las investigaciones sobre estos casos siguen en curso.

Local inseguro y sin permisos

Aunque no se hallaron armas, la inspección de seguridad reveló que el edificio operaba sin certificado de ocupación, carecía de salida de emergencia y presentaba fallas graves en su sistema eléctrico. Por ello, el lugar fue declarado inseguro para el público y clausurado de inmediato.

“El objetivo es proteger a la comunidad cerrando lugares que operan de forma ilegal y representan un riesgo para la seguridad pública”, señaló el subdirector de HPD, Larry Skelton, quien encabezó el operativo, en declaraciones citadas por Telemundo.

En el despliegue participaron varias agencias locales, que ratificaron su compromiso de seguir realizando operativos para detectar y cerrar clubes que incumplan las normativas estatales y municipales.

Las autoridades reiteraron que la lucha contra este tipo de establecimientos es parte de un esfuerzo más amplio para reducir delitos asociados al consumo de alcohol, tráfico de drogas y riesgos de seguridad en eventos masivos no regulados.

