Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 12 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 12 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.58 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.23 y 18.61 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 18.58 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.05 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su evolución regular que es cotizar en positivo. Luego de mantener el día previo a la baja, hoy se promedió a 499.8 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 60.91 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.