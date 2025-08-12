El tiempo de hoy en Dallas para este martes 12 de agosto
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy martes 12 de agosto para evitar sufrir los cambios en el clima
Este martes 12 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 75 grados Fahrenheit (24ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.
La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:48 h y se marchará a las 20:16 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 97 grados Fahrenheit (26 y 36ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 7% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.
