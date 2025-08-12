Los Chapitos visitaban a Julio César Chávez Jr. en el gimnasio, según reveló su exentrenador

En medio de las acusaciones que vinculan a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, el histórico entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin reveló que Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, acudía a los entrenamientos del boxeador mexicano en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México.

Chávez Jr., detenido en julio en Los Ángeles por violaciones migratorias, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de ser deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presunta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con el canal de YouTube El Boxglero, Beristáin relató un episodio que refuerza los presuntos vínculos entre el excampeón mundial y miembros de la familia Guzmán Loera.

“En el último entrenamiento que hicimos aquí en el gimnasio, llegó uno de Los Chapitos a verlo. El muchacho platicó conmigo, pero no me enteré quién era. Llevaba la camisa abierta y un escapulario. Después los chavos me dijeron: ‘Estabas platicando con El Ratón’”, contó Beristáin.

El entrenador, quien ha trabajado con decenas de campeones mundiales, aseguró que Ovidio Guzmán “quiere mucho a Julio” y que durante las sesiones de entrenamiento lo apoyaba con porras. “Nada más hasta ahí”, aclaró.

Según Beristáin, nunca observó alguna situación delictiva directa, pero señaló que Chávez Jr. convivió desde joven con personas vinculadas al narcotráfico. “Desde que eran chamacos, Julio y su hermano iban a la misma escuela que los hijos de los cabrones”, recordó.

Lazos familiares

La cercanía entre Chávez Jr. y Ovidio Guzmán ha sido motivo de debate en los últimos años. El boxeador reconoció públicamente en 2022, durante una transmisión en Instagram, que conoce a “El Ratón” por su vínculo con Frida Muñoz Román, su entonces esposa, quien es viuda de Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo” asesinado en 2008.

“La hija de Frida ha sido mi hija por muchos años. Ovidio es su tío, por eso lo conozco. Es una buena persona conmigo”, dijo Chávez Jr. en aquella ocasión, al negar cualquier tipo de relación criminal.

Sin embargo, de acuerdo con un documento citado por el diario Reforma, la FGR señala al hijo de “La Leyenda” como un presunto “ajustador de cuentas” del Cártel de Sinaloa, encargado de golpear a personas por orden de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, considerado uno de los principales operadores del grupo criminal.

“Su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas”, dice el informe de la FGR.

“Se metió en un lío“

Beristáin considera que Chávez Jr. se encuentra en una situación crítica, pero insiste en su inocencia. “No creo que haya llegado a tanto el chamaquillo. Lo que pasa es que hablaba muchas pendejadas, y cuando estaba drogado, pues más”, dijo. “Se metió en un lío, y los gringos están aprovechando”.

El entrenador también relató que la familia de Chávez Jr., en especial su entonces esposa, lo apoyó económicamente durante momentos legales complicados. Recordó que cuando el boxeador fue arrestado con un arma, Muñoz Román pagó una fianza de 75,000 dólares. “Tiene un chingo de dinero la señora”, expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificó a Chávez Jr. como una “grave amenaza para la seguridad pública” y lo identificó como “afiliado del Cártel de Sinaloa”, según declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del organismo.

Desde su arresto en California, el exboxeador se encuentra en espera de ser deportado a México, donde será presentado ante las autoridades federales. Hasta ahora, la defensa del pugilista no ha emitido declaraciones públicas.

