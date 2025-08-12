Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este martes 12 de agosto

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche fundamentalmente nublado. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:12 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:43 h. En total tendremos 14 horas de sol durante este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

