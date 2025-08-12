Trabajador ecuatoriano será liberado tras dos meses de detención: fue ayudado por su comunidad 

Luis Fernández, un mesero ecuatoriano que ha trabajado para el histórico Square Diner de Tribeca, recuperará la libertad tras casi dos meses bajo custodia de ICE. Su caso, que generó una ola de apoyo vecinal y en redes, se convirtió en símbolo de solidaridad en el barrio y más allá.

De acuerdo con el medio Eater, Fernández, residente de Nueva York por más de 35 años, fue puesto en libertad por orden de un juez tras una campaña comunitaria que cubrió costos legales y fianza. La noticia ha devuelto el ánimo a sus compañeros y clientes habituales, que siguieron el proceso día a día.

¿Por qué fue arrestado?

Según Eater, la detención ocurrió el 24 de junio, durante un chequeo rutinario relacionado con su caso migratorio. Lo que parecía un trámite derivó en su custodia por ICE y en una serie de traslados que complicaron el contacto con su círculo cercano y su equipo legal.

Luis contó con el apoyo de su comunidad en todo momento. Crédito: David J. Phillip | AP

Tras ser retenido inicialmente en Nueva York, Fernández fue movido a Maryland y después a Texas, donde permaneció hasta la audiencia que permitió su liberación. El periplo, documentado por el medio, encendió la preocupación de vecinos y colegas, que denunciaron la dificultad de seguir su expediente entre jurisdicciones.

Cómo se logró la liberación

La respuesta del vecindario fue inmediata: de acuerdo con el mismo medio, un video en Instagram respecto al caso de Luis alcanzó casi 200,000 visualizaciones, articulando ayuda legal y recaudación de fondos.

En pocos días, la campaña superó los 21, 000 dólares, lo suficiente para cubrir la fianza de 5 000 dólares y los honorarios del equipo defensor.

Según el mismo medio, el abogado Carl Relles y la asociada Pam Rosero prepararon la estrategia que culminó en la audiencia de fianza en Texas, donde el juez ordenó su liberación. Para la comunidad, el resultado confirma que la organización y la presión pública pueden incidir en casos complejos de detención migratoria.

El futuro de Luis

Eater adelantó que la próxima cita migratoria de Fernández está fijada para el 30 de enero de 2026. Mientras se reencuentra con su familia y retoma su rutina, en el Square Diner lo esperan con los brazos abiertos. De igual manera, clientes y compañeros confían en verlo pronto de nuevo tras la barra, como rostro querido de un lugar emblemático del vecindario.

