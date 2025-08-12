La Casa Blanca afirma haber detenido a más de 300 mil inmigrantes en seis meses

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio a conocer que, de acuerdo con las nuevas estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), más de 300 mil extranjeros carentes de estatus legal han sido arrestados desde el retorno del presidente Donald Trump a Washington.

Desde que el republicano de 79 años andaba en campaña había anticipado retomar su lucha en contra de los indocumentados, pero durante su primer día de trabajo en la Casa Blanca se comprometió a realizar la mayor deportación de toda la historia.

A partir de ese momento, la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a ser visible en estados donde habitualmente no solían buscar a extranjeros sin documentación.

Además, con la incorporación de personal de otras agencias federales, en cuestión de días los centros de detención temporal comenzaron a abarrotarse y fue necesario habilitar instalaciones militares e incluso levantar en tiempo récord sitios como Alligator Alcatraz en Florida y otro más apunto de habilitarse en Texas.

Todo este esfuerzo, a reserva de corroborar las cifras, se traduce una cantidad récord de detenciones, pues Karoline Leavitt refirió en conferencia que son más 300 mil.

“A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi 70% de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas.

Un éxito en toda regla porque eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen”, señaló.

En los próximos meses tenderá a crecer la plantilla de agentes del ICE. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Asimismo, la conservadora de New Hampshire mencionó que, en julio, los cruces ilegales a través de la frontera limítrofe con México volvieron a descender a mínimos históricos, esto al registrar 24,628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

“Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio”, enfatizó.

Además, comparado con las 12,365 liberaciones registradas en la frontera del sur, durante julio de 2024, el mes pasado no se contabilizaron liberaciones bajo libertad condicional o “parole”.

Sigue leyendo:

• Texas y Florida, los estados con el mayor número de redadas del ICE para detener inmigrantes

• ICE contará con un nuevo centro de detención para inmigrantes en Texas

• Más de 100,000 han solicitado ser agentes de ICE, afirma la agencia