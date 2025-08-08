ICE contará con un nuevo centro de detención para inmigrantes en Texas

A partir del 17 de agosto, el destino los extranjeros carentes de estatus legal que sean detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría ser Fort Bliss, Texas, donde trabaja a marchas forzadas para tener listo un nuevo centro de detención.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, en las nuevas instalaciones se pretende albergar temporalmente hasta 1,000 personas.

Sin embargo, la meta es conseguir que en los próximos dos años su capacidad se eleve a 5,000.

Basándose en el modelo de “Alligator Alcatraz”, instalación montada en los Everglades de Florida, el proyecto de Fort Bliss consiste en levantar paredes blandas y tiendas de campaña de lona en medio de una superficie semidesértica.

“Una vez alcanzada la capacidad operativa inicial, el contratista añadirá más camas en incrementos de 250 camas por semana, hasta llegar a 3,000.

El personal del ICE será responsable de la administración y la autoridad operativa del Campamento East Montana, señala un comunicado dirigido al sitio de noticias Border Report.

A diferencia de “Alligator Alcatraz”, se plantea que en el nuevo centro de detención los internos contarán con una biblioteca jurídica y un espacio recreativo. Además, cualquier detenido tendrá acceso a representación legal.

El gobierno espera reforzar las operaciones del ICE contratando a 10,000 nuevos elementos. (Crédito: Alex Brandon)

Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, expresó ante varios informativos que el objetivo del proyecto es escalarlo hasta convertirlo en le mejor de su tipo.

“Una vez finalizado, este será el centro de detención federal más grande de la historia para esta misión crítica: la deportación de inmigrantes ilegales”, indicó.

Trascendió que la instalación se está construyendo bajo un contrato del Departamento de Defensa por un presupuesto estimado en $1,200 millones de dólares.

Cabe señalar que el proyecto se alinea al esfuerzo del gobierno de contratar hasta 10,000 personas para integrarlas a las labores del ICE y con ello acelerar la deportación de inmigrantes considerados como una amenaza para la seguridad estadounidense.

El punto controversial es que distintos grupos defensores de los derechos humanas continúan levantando la voz para denunciar lo que consideran una política abusiva ejecutada por la actual administración federal.

Sigue leyendo:

• Jueza dictamina detener temporalmente la ampliación de “Alligator Alcatraz”

• Kristi Noem anticipa crear más centros de detención para inmigrantes similares a “Alligator Alcatraz”

• ICE detuvo a inmigrante argentino, lo envío a Alligator Alcatraz y fue deportado a Italia