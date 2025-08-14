Buscan a joven de 23 años desaparecido en el Parque de las Montañas Rocosas

Los guardabosques del Parque Nacional de las Montañas Rocosas están buscando a Blake Kieckhafer, un joven de 23 años originario de Nebraska, que fue visto por última vez el pasado jueves alrededor de las 5:20 p. m. en el área de Upper Beaver Meadows, en el lado este del parque.

Según el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), Kieckhafer llegó al lugar en un servicio de transporte compartido que lo dejó a aproximadamente una milla al oeste de la entrada de Beaver Meadows, cerca de la autopista US 36.

Descripción física y vestimenta

El NPS informó que al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta oscura, pantalones oscuros y una gorra de béisbol sin logotipo, también oscura. Llevaba consigo una pequeña mochila de color marrón. Mide 1,80 metros, pesa unos 82 kilos, tiene cabello rubio corto y rapado, bigote y ojos azul verdosos.

Kieckhafer fue reportado como desaparecido el lunes, cuatro días después de su última aparición. Equipos de búsqueda peinan la zona, que se caracteriza por su terreno montañoso y áreas boscosas, mientras las autoridades piden a excursionistas y visitantes estar atentos a cualquier señal.

“Si tiene información que pueda ayudar a los investigadores o si ha visto a Blake Kieckhafer, por favor, contáctenos. No tiene que decirnos quién es, pero por favor, díganos qué sabe”, declaró el NPS en un comunicado.

Las autoridades han habilitado la Línea de Información de la Oficina de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales al número 888-653-0009, así como un formulario en línea y un correo electrónico para recibir pistas.

