Clima de hoy en San Antonio para este jueves 14 de agosto

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 14 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1011.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 20:15 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 6%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

