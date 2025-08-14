EE.UU. emite sanciones contra “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos y ofrece recompensa

En medio de la batalla contra el crimen organizado que han emprendido México y Estados Unidos de manera conjunta, se emitieron nuevas sanciones contra miembros de los grupos criminales Cárteles Unidos y Los Viagras.

Así lo dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, al señalar sanciones a Juan José Farías, alias “El Abuelo”, identificado como líder de Cárteles Unidos, así como de otras 6 personas acusadas por narcotráfico, extorsión y terrorismo.

De acuerdo con la dependencia, Farías, por quien se anunció una recompensa de 10 millones de dólares, se encuentra vinculado con asesinatos y el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Informes de medios mexicanos como el diario Reforma detallan que “El Abuelo” es hermano de Uriel Farías Álvarez, alias “El Paisa”, exalcalde del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, ambos ligados por las autoridades con el crimen organizado.

EU OFRECE 10 MDD POR "EL ABUELO"



Esta mañana se anunciaron recompensas millonarias por cinco integrantes del grupo criminal Cárteles Unidos, originario de Michoacán.

La lista está encabezada por Juan José Farías Morales quien es acusado de producción y tráfico de drogas. pic.twitter.com/ECJgI0sgpc — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) August 14, 2025

Fuentes de seguridad dijeron al mismo medio que varios alcaldes de Tepalcatepec han sido impuestos por los hermanos Farías Álvarez.

Además de “El Abuelo”, la OFAC sancionó a otros 3 miembros de Cárteles Unidos: Luis Enrique Chávez, alias “Wicho”, líder regional involucrado en la extorsión a productores aguacateros; Alfonso Fernández, alias “Poncho”, encargado del reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para unirse a las filas de la organización criminal, y Edgar Valeriano, alias “El Kamoni”, cercano a Juan Farías y responsable de supervisar a los sicarios que pertenecen al cártel.

Asimismo, se emitieron sanciones a 4 miembros de Los Viagras, incluyendo a Nicolás Sierra, alias “El Gordo”, cofundador de la organización criminal y líder histórico del grupo. También fueron mencionados Heladio Cisneros, alias “La Sirena”, vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles, y César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, líder de Los Viagras involucrado en el asesinato de un productor de limones.

