Gobernadora de Nuevo México declara estado de emergencia en un condado atemorizado por la delincuencia

Michelle Lynn Lujan Grisham, gobernadora de Nuevo México, emitió una declaratoria de estado de emergencia en el condado de Río Arriba, donde los índices delincuenciales y el tráfico de drogas han superado a los esfuerzos de la policía local para controlar al crimen.

El condado en cuestión se extiende desde la ciudad de Española hasta la frontera con el estado de Colorado y aunque por su lejanía de las grandes ciudades podría pasar desapercibido, durante mucho tiempo sus tasas de mortalidad registradas con relación a sobredosis de opioides son las más altas a nivel nacional.

Debido a ello, Lujan Grisham emitió un comunicado declarando estado de emergencia en Río Arriba.

“Cuando nuestros líderes locales pidieron ayuda para proteger a sus comunidades, respondimos de inmediato con medidas decisivas.

Estamos poniendo todos los recursos a nuestra disposición para apoyar a nuestros colaboradores locales sobre el terreno y restablecer la seguridad pública y la estabilidad en estas zonas, las más afectadas por esta crisis” señala parte de la misiva.

Michelle Lujan Grisham reconoce que el trabajo de la policía en el condado de Río Arriba resulta insuficiente para contener al crimen. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

La declaratoria de la demócrata de 65 años le permite acceder a $750,000 dólares provenientes del Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias.

Dicha cantidad de dinero se pretende destinar a acciones y programas de apoyo para las comunidades más afectadas por temas ligados al consumo de drogas y los delitos que se desprenden de ello.

De hecho, la gobernadora originaria del condado de Los Álamos reconoce que, en los últimos dos años, en la ciudad Española y sus alrededores se han duplicado las llamadas solicitando la intervención de la policía para frenar al crimen.

A nivel estatal, el condado de Río Arriba registra la tasa de muerte por sobredosis más alta.

A pesar de la delicada situación que prevalece en la región, Michelle Lynn Lujan Grisham no se ha atrevido a solicitar el desplazamiento de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad de quienes habitan en el condado de Río Arriba y sus alrededores.

Sigue leyendo:

• Alcalde de Baltimore le sugiere a Trump prohibir los rifles de largo alcance para frenar al crimen

• Cómo el estatus especial de Washington D.C. le permite a Trump tomar el control de su policía

• Alcaldesa de Washington pide manifestarse en contra de Trump por asumir el control de la seguridad