Joven asesinada a tiros cuando llevaba a un niño a tomar el autobús escolar en Louisville

Una mujer joven perdió la vida la mañana del miércoles en Louisville, Kentucky, tras ser alcanzada por disparos mientras acompañaba a un niño a una parada de autobús. El menor salió ileso, informó el jefe de la Policía Metropolitana de Louisville, Paul Humphrey.

El ataque se produjo en presencia de varios niños pequeños que aguardaban para abordar el transporte escolar. “Estos niños quedaron marcados para siempre por lo que vieron”, lamentó Humphrey, quien aseguró que ya reciben apoyo psicológico.

Búsqueda del responsable

Horas después del crimen, un joven de 15 años fue detenido, pero posteriormente liberado al descartarse su vinculación con el hecho. La policía difundió imágenes de una persona de interés: un joven afroamericano vestido con sudadera roja y pantalones deportivos negros.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para identificarlo, advirtiendo que cualquier información puede ser clave para el avance de la investigación.

Humphrey explicó que agentes policiales habían estado presentes en esa misma parada de autobús todas las mañanas desde el 7 de agosto, cuando ocurrió un tiroteo similar —aunque sin heridos— el primer día de clases en el condado de Jefferson. Sin embargo, el miércoles fue la primera jornada en la que no hubo presencia policial en el lugar.

“Los niños deberían poder ir a la escuela sin miedo a la violencia armada ni a tener que correr por sus vidas”, dijo el jefe policial. “Es absolutamente inaceptable que este tipo de incidentes hayan ocurrido dos veces en una semana”.

