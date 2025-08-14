Las peores aspiradoras que probamos y qué comprar en su lugar





No nos impresionaron demasiado estas aspiradoras de Amazon Basics, Black+Decker, Dirt Devil, Eureka y Ryobi, entre otras.

Basándonos en nuestras pruebas y los resultados de la encuesta, calificamos estas aspiradoras de marcas reconocidas con una calificación “meh”.

By Pang-Chieh Ho

En nuestras pruebas, hay aspiradoras que nos impresionan por su eficacia y su bajo nivel de ruido. Pero también tenemos amplia experiencia lidiando con aspiradoras mediocres: aquellas que dispersan la suciedad en lugar de recogerla, y aquellas con una potencia de succión tan baja que son pésimas para limpiar alfombras.

Al buscar una aspiradora para tu hogar, no basta con saber cuáles son las mejores; también debes conocer cuáles evitar. Por eso, destacamos las aspiradoras con peor rendimiento en nuestras pruebas de laboratorio.

Si bien estas aspiradoras son los modelos con la puntuación más baja en cada una de sus categorías, cabe señalar que ninguna es pésima. Aunque todas tienen defectos, las peores aspiradoras que probamos se inclinan más por ser comunes que por ser malas. Analizaremos en profundidad sus deficiencias y sugeriremos alternativas económicas con mayor puntuación que son más convenientes para ti.

Si deseas obtener información más detallada sobre todas las aspiradoras que probamos, consulta nuestras calificaciones completas. Si necesitas ayuda para elegir la aspiradora adecuada para tu hogar, nuestra guía de compra cubre las ventajas y desventajas de cada tipo y cuándo es el mejor momento para comprar una.

Las peores aspiradoras verticales según las pruebas de Consumer Reports

No te dejes engañar por el bajo precio de la aspiradora vertical sin bolsa de Amazon Basics (izquierda). Obtendrás un mejor rendimiento con la aspiradora Shark Navigator Swivel Pro Complete NV150 (derecha).

Photos: Amazon, Consumer Reports

Peor aspiradora vertical sin bolsa: Aspiradora Amazon Basics Bagless Upright

Puntuación general: 42

Sí, solo cuesta unos $60, pero no te dejes llevar por su bajo precio. Como su nombre indica, la aspiradora vertical sin bolsa de Amazon Basics ofrece un rendimiento básico. Su mayor ventaja es su ligereza y su capacidad para recoger el pelo de las mascotas. La desventaja es que falla en otros aspectos de la limpieza, como su deficiente rendimiento en alfombras y su capacidad para recoger residuos de suelos sin revestir.

La aspiradora también tiene una manguera de succión débil y tiende a filtrar pequeñas partículas al aire después de aspirarlas, lo que puede ser un gran problema para quienes sufren de alergias y otras afecciones respiratorias.

¿Qué comprar en su lugar?: Aspiradora Shark Navigator Swivel Pro Complete NV150

Puntuación general: 70

Si buscas una aspiradora vertical sin bolsa de alto rendimiento que no te cueste mucho dinero, es difícil encontrar una mejor que la Shark Navigator Swivel Pro Complete NV150. Es bastante ligera, con solo 13 libras, y es excelente para limpiar pelo de mascotas y suelos sin revestir, aunque su rendimiento en alfombras es apenas aceptable.

Esta aspiradora, que cuesta menos de $150, superó nuestras pruebas de emisiones limpias con creces, lo que significa que es menos probable que libere partículas al aire después de aspirarlas. Incluye un control manual de succión, útil para aspirar objetos delicados, y una manguera que se extiende hasta 11 pies para acceder a zonas de difícil acceso.

La peor aspiradora vertical con bolsa: Aspiradora Oreck Elevate Control

Puntuación general: 54

Una bolsa mixta podría ser la mejor manera de describir la Oreck Elevate Control. Es buena en ciertas cosas. Por ejemplo, es excelente para aspirar pelo de mascotas y residuos de pisos sin alfombras. Además, es ligera (10 libras) y fácil de empujar, tirar y transportar.

Pero si tu casa tiene alfombras, probablemente no sea la mejor opción. Obtuvo una puntuación aceptable en nuestras pruebas de limpieza de alfombras, la más baja entre todas las aspiradoras verticales con bolsa de nuestras calificaciones. Su potencia de succión es deficiente y también es muy ruidosa. Y con un precio aproximado de $300, es incluso más cara que varias de las aspiradoras con mejor puntuación en nuestras calificaciones.

Qué comprar en su lugar: Kenmore Intuition BU4050

Puntuación general: 74

Por menos de $200, la Kenmore Intuition BU4050 es una ganga. Impresiona limpiando alfombras, una ventaja importante si tienes muchas áreas alfombradas en tu hogar. También supera nuestras pruebas en limpieza de pisos descubiertos y recogida de pelos de mascotas. Es menos ruidosa que la Oreck Elevate Control, aunque su calificación es solo media en nuestras pruebas de ruido. Y aunque la Oreck obtiene la mejor puntuación en el manejo, la de esta Kenmore es casi igual de buena.

Nos gusta la función de elevación de esta aspiradora, que la hace portátil y facilita la limpieza de escaleras y áreas elevadas. La aspiradora también cuenta con un eliminador de pelos en su cepillo giratorio, diseñado para evitar que se enreden.

Las peores aspiradoras de bote según las pruebas de Consumer Reports

La Atrix Vortex VR25BCV (izquierda) no alcanza a la Kenmore Serie 500 DC5070 (derecha) en nuestras pruebas de limpieza de alfombras, pelo de mascotas y emisiones.

Photos: Consumer Reports

Peor aspiradora sin bolsa: Atrix Vortex VR25BCV

Puntuación general: 37

Comparada con las demás aspiradoras sin bolsa que probamos, la Atrix Vortex VR25BCV simplemente no está a la altura. Es pésima para extraer la suciedad de las alfombras, y cuando intentamos usarla para aspirar pelo de mascotas, este se quedó atrapado en el cepillo de la boquilla, lo que tuvo como resultado una baja puntuación en la eliminación del pelo de mascotas.

Nuestros evaluadores también observaron que, aunque se afirma que el modelo Atrix tiene un filtro HEPA, las partículas parecen escapar fácilmente de la aspiradora, lo que pone en duda su eficacia para contener el polvo y los residuos que recoge.

Qué comprar en su lugar: Kenmore 500 Series DC5070

Puntuación general: 74

No podemos encontrarle ninguna falla a la Kenmore Series 500 DC5070, con un precio moderado. Es impresionante limpiando alfombras y aún mejor recogiendo pelos de mascotas y residuos de pisos sin alfombra, lo que la hace ideal para cocinas, baños y pisos de madera. También es excelente capturando todo el polvo que recoge, lo que le valió una puntuación excelente en nuestra prueba de emisiones limpias.

Una de las características que más nos gustó del modelo Kenmore es el asa lateral del depósito, que facilita su transporte y manejo. También creemos que su boquilla para eliminar pelos, que ayuda a aflojar y eliminar los pelos enredados, merece una mención especial.

La peor aspiradora de bote: Aspiradora Eureka Mighty Mite 3670G

Puntuación general: 47

Con un precio inferior a $100, la aspiradora Eureka Mighty Mite 3670G es económica; hay que reconocerlo. Sin embargo, aunque aspira bien el pelo de mascotas y la suciedad de pisos sin alfombras, falla en muchos otros aspectos. Es ruidosa, tiene poca potencia de succión y no es la mejor para limpiar alfombras.

Una de las características que encontramos más incómodas del modelo Eureka es que no tiene cable retráctil, por lo que hay que enrollarlo manualmente alrededor de la parte inferior de la unidad al terminar de aspirar.

Qué comprar en su lugar: Aspiradora Kenmore 200 Series 81214

Puntuación general: 72

Mientras que otras aspiradoras de bote más caras obtuvieron una puntuación más alta, la aspiradora Kenmore Serie 200 81214 ofrece un rendimiento de limpieza sólido a un precio razonable. Cuesta solo unos $200, una ganga considerando que el costo promedio de una aspiradora de bote es de poco menos de $400, según los encuestados.

De las aspiradoras de bote que probamos, la Kenmore Serie 200 81214 es la mejor para limpiar alfombras, y tampoco se queda atrás aspirando pelo de mascotas y pisos descubiertos. Tiene una manguera de gran potencia de succión y, a diferencia de la Eureka Mighty Mite 3670G, viene con un cable retractable.

Las peores aspiradoras de escoba según las pruebas de Consumer Reports

Con la aspiradora Dirt Devil Vibe SD20020 (izquierda), obtienes lo que pagas, así que vale la pena gastar un poco más por la Shark Rocket HV301 (derecha).

Photos: Consumer Reports, Shark

Peor aspiradora de escoba con cable: Aspiradora Dirt Devil Vibe SD20020

Puntuación general: 30

Lamentablemente, la Dirt Devil Vibe SD20020, que cuesta menos de $50, ofrece lo que se paga por ella. Es pésima para limpiar alfombras y solo ligeramente mejor para limpiar pisos sin alfombras. Le cuesta recoger la suciedad de los bordes de una habitación y aspira pelo de mascotas de forma mediocre.

Una de sus características más prácticas es que se puede convertir en una aspiradora de mano, pero para ser una aspiradora con cable, su cable de 16.5 pies no está a la altura de la competencia. Como marca, las aspiradoras de escoba con cable Dirt Devil obtienen una calificación regular en cuanto a fiabilidad prevista, y su índice de satisfacción del usuario está muy por debajo de la media.

Qué comprar en su lugar: Aspiradora Shark Rocket HV301

Puntuación general: 73

Si buscas una aspiradora con una excelente relación calidad-precio, elige la Shark Rocket HV301. Es excelente recogiendo residuos de suelos y aspirando pelos de mascotas. Su capacidad para limpiar bordes es respetable, aunque, como la mayoría de las aspiradoras de escoba, su rendimiento en alfombras es regular.

Como marca, las aspiradoras de escoba con cable Shark tienen una excelente calificación en fiabilidad prevista y una calificación cercana al máximo en satisfacción del usuario, lo que les da una ventaja en nuestra evaluación. Este modelo viene con un cable largo (30 pies) y se puede convertir en una aspiradora de mano.

Peor aspiradora de escoba inalámbrica: Ryobi One+ HP 18V PBLSV716K

Puntuación general: 41

La Ryobi One+ HP 18V PBLSV716K no es la aspiradora ideal si tienes muchas alfombras en casa. En nuestras pruebas, le costó recoger la suciedad incrustada en la alfombra. Tampoco fue mucho mejor recogiendo residuos de pisos descubiertos ni limpiando los bordes donde se unen las paredes y el piso.

La única ventaja de este modelo de Ryobi es que su batería es compatible con otras herramientas Ryobi, una ventaja para cualquiera que ya tenga productos Ryobi en casa. Y aunque falló en otras de nuestras pruebas de limpieza, la aspiradora succionó bien el pelo de las mascotas.

Qué comprar en su lugar: Shark Stratos IZ862H

Puntuación general: 74

Con un precio aproximado de $350, la Shark Stratos IZ862H no es precisamente económica, pero es el modelo más económico entre las aspiradoras de escoba inalámbricas que recomendamos. En general, la aspiradora Shark limpia muy bien. Es difícil superarla en la limpieza de pisos sin alfombras y hace un trabajo excelente recogiendo el pelo de las mascotas. Aunque solo es aceptable eliminando la suciedad de las alfombras, es muy buena aspirando los bordes de una habitación.

El modelo incluye muchas funciones útiles. Tiene un sensor de suciedad que aumenta automáticamente la potencia de succión de la aspiradora al detectar suciedad. También cuenta con un mecanismo de autolimpieza en el rodillo del cepillo que evita que el pelo se enrede.

La peor aspiradora robótica según las pruebas de Consumer Reports

En lugar de comprar la Lefant M210 (izquierda), cuya capacidad de limpieza no nos impresionó, ten en cuenta la Eufy C10 T2292, que destaca por su capacidad para aspirar pelo de mascotas (derecha).

Photos: Consumer Reports

Peor aspiradora robótica: Lefant M210

Puntuación general: 49

En cuanto a rendimiento de limpieza, la Lefant M210 es, en el mejor de los casos, irregular. Limpia bien los residuos de suelos sin revestir, pero nuestros evaluadores notaron que la falta de un cepillo giratorio afecta su capacidad de limpieza en otras áreas. Por ejemplo, tiende a empujar el pelo de las mascotas en lugar de recogerlo. Además, solo es aceptable limpiando los bordes de una habitación y deficiente aspirando la suciedad incrustada en las alfombras.

Es un modelo silencioso y no hace mucho ruido, pero no es el más fácil de usar. Nuestros evaluadores le dieron una puntuación casi baja en cuanto a la facilidad de limpieza del filtro y el vaciado del depósito.

Qué comprar en su lugar: Eufy C10 T2292

Puntuación general: 69

Por unos $250, obtienes una aspiradora robótica que limpia de maravilla. El Eufy C10 T2292 es excelente para desplazarse entre muebles y limpiar residuos de suelos sin revestimiento. También es excelente recogiendo pelos de mascotas y muy buena barriendo residuos de los bordes de una habitación.

Algunas de las desventajas de esta aspiradora robótica son que su depósito de polvo es algo pequeño y su rendimiento en alfombras es regular. Sin embargo, nos gusta que su cepillo giratorio sea fácilmente extraíble y que sea uno de los modelos más silenciosos que hemos probado.

La peor aspiradora de mano según las pruebas de Consumer Reports

La aspiradora Black+Decker Dustbuster HLVC315B10 (izquierda) obtuvo calificaciones mediocres en nuestras pruebas. Si buscas una mejor opción, considera la aspiradora Black+Decker DustBuster ION HHVI315JO42 (derecha).

Photos: Consumer Reports

Peor aspiradora de mano: Aspiradora Black+Decker Dustbuster HLVC315B10

Puntuación general: 45

Seamos claros: la aspiradora Black+Decker Dustbuster HLVC315B10 no es una aspiradora terrible. Es bastante silenciosa y su boquilla ancha se puede ajustar a diferentes tamaños según tus necesidades de limpieza.

Sin embargo, la aspiradora tiene un escape excesivamente potente que puede dispersar los residuos del suelo en lugar de recogerlos. Este escape provocó su pésima puntuación en la limpieza de suelos sin revestimiento, aunque la aspiradora de mano obtuvo mejores resultados en la limpieza de bordes y pelos de mascotas, consiguiendo puntuaciones favorables en ambos casos.

Qué comprar en su lugar: Aspiradora Black+Decker DustBuster ION HHVI315JO42

Puntuación general: 76

Si buscas una alternativa igual de económica, de la misma marca, considera la aspiradora Black+Decker DustBuster ION HHVI315JO42. Es muy silenciosa y, aunque nuestros evaluadores observaron que el modelo también tiene un potente escape, este parece afectar menos su capacidad de limpieza.

En nuestras pruebas, la DustBuster ION HHVI315JO42 fue excelente aspirando pelos de mascotas y residuos de suelos sin revestir. También aspira muy bien los residuos de las alfombras, aunque es menos eficaz limpiando los bordes.

