Los Ángeles venderán derechos de nombre de estadios para Juegos Olímpicos 2028

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 venderán los derechos de nombre de algunos recintos para la cita olímpica.

El comité espera que esto agregue una buena suma de millones de dólares para los Juegos Olímpicos. Aunque con esto se rompe la política del Comité Olímpico Internacional de mantener los nombres de marcas fuera de sus arenas y estadios.

De acuerdo a los organizadores ya existe un acuerdo con dos grandes marcas para el cambio de nombre en dos recintos.

Estos son Honda, dueño de los derechos de nombre para la arena en Anaheim que albergará el voleibol, y Comcast, que tendrá su nombre en el recinto temporal que acogerá el squash.

Casey Wasserman, presidente y CEO de LA28, afirmó que los ingresos de los acuerdos superan lo que está en el actual presupuesto de $6,900 millones de dólares de Los Ángeles.

“Somos una empresa privada responsable de llevar a cabo estos juegos”, dijo Wasserman en una entrevista con The Associated Press. “Es mi trabajo presionar. Eso no significa que vayamos a ganar cada vez que presionemos, pero es nuestro trabajo siempre presionar porque nuestro contexto es bastante único”.

Wasserman también explicó que cambiar los nombres de los recintos deportivos es una práctica común en los estadios de Estados Unidos.

“La gente conoce ‘Crypto’ como ‘Crypto’, no lo conocen como ‘la arena de gimnasia del centro’”, dijo Wasserman sobre el feudo de los Lakers, la Crypto.com Arena, que albergará gimnasia y boxeo en 2028.

Podrían estar disponibles derechos para hasta 19 recintos temporales. Los patrocinadores más grandes del COI, llamados patrocinadores TOP, tendrán la primera oportunidad de participar en los acuerdos.

Recintos más icónicos e históricos no cambiarán de nombre en Los Ángeles 2028

En el acuerdo del cambio de nombres no están incluidos el Coliseo de Los Ángeles, el Rose Bowl y el Dodger Stadium, estadios que también fueron sedes durante los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984.

Los organizadores dijeron que las reglas del COI que prohíben la publicidad en el campo de juego seguirán aplicándose.

