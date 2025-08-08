Descartan que Los Ángeles se retire de los Juegos Olímpicos de 2028

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva esta semana que crea un equipo de trabajo para supervisar las Olimpiadas del verano de 2028 en Los Ángeles, y él mismo se puso al frente.

Pero ante el clima de intimidación y terror creado por la Administración Trump con sus operativos antiinmigrantes militarizados, hay voces que han empezado a señalar que la ciudad de Los Ángeles, debe retirarse de este evento y dejar de ser sede de la máxima justa deportiva del mundo.

Sin embargo, María Hurtado, vocera para los medios en español de la alcaldesa Karen Bass, descartó tal posibilidad.

“Al igual que los Juegos Olímpicos de 1984 siguen beneficiando a los angelinos, tenemos la confianza de que los Juegos de 2028 dejarán una huella positiva y duradera para las futuras generaciones.

“Aspiramos a organizar unos juegos para todos que reflejen la diversidad de Los Ángeles y ofrezcan a cada residente la oportunidad de participar y disfrutar junto a atletas de todo el mundo.

“La alcaldesa Karen Bass ha sido y seguirá siendo una firme defensora de los derechos de todos los angelinos, incluida nuestra valiosa comunidad inmigrante”.

El equipo de trabajo creado por Trump se encargará de planear la transportación, seguridad y el proceso de visas de la justa olímpica del 28.

Además el presidente ha ordenado al Departamento del Estado y de Justicia usar todas las herramientas disponibles para asegurar que el evento sea seguro y bello.

“Haremos lo necesario para que las Olimpiadas sean seguras, incluyendo el uso de la Guardia Nacional o el Ejército”.

La ley One Big Beautiful Bill de Trump destina $1,000 millones en fondos federales para pagar por la seguridad y planeación por las Olimpiadas y $62 millones para la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo año.

El Comité Olímpico Internacional otorgó los Juegos Olímpicos de 2028 a Los Ángeles en 2017, durante el primer mandato de Trump, y este evento se llevará a cabo en su último año de gobierno del presidente.

El anuncio de Trump se da en un momento de extraordinaria tensión entre el presidente y los funcionarios locales, que han criticado repetidamente la presencia de agentes federales enmascarados en las calles de Los Ángeles y las ciudades circundantes desde que se pusieron en marcha las militarizadas redadas migratorias en junio.

“Hemos mantenido una fructífera relación de trabajo con el gobierno federal desde que Los Ángeles obtuvo la sede de los juegos en 2017 y seguiremos preparándonos con todos nuestros socios para albergar los mejores de la historia: unos juegos que beneficiarán a toda la nación durante las próximas décadas”, dijo Zach Zeidl, vocero de la alcaldesa Bass.

Pero se han alzado voces que urgen a que Los Ángeles renuncie a sus planes de albergar las olimpiadas.

“Trump ha convertido los Juegos Olímpicos de 2028 en un arma. Su nuevo ‘grupo de trabajo’ no se centra en la celebración, sino en el control. Mientras nuestros vecinos de Pacific Palisades y Altadena siguen revolviendo las cenizas, Trump conspira para convertir nuestros juegos en su máquina de propaganda personal”, dijo Raúl Claros, candidato a concejal por el distrito 1 del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles.

“Esta es la misma administración que realiza redadas contra nuestras familias inmigrantes. El mismo régimen que amenaza con desplegar fuerzas militares en nuestras calles bajo el pretexto de la ‘seguridad olímpica’. No se están preparando para los Juegos Olímpicos, se están preparando para ocupar Los Ángeles”.

Claros pidió a la alcaldesa Bass y al Concejo cancelar la participación de Los Ángeles en las olimpiadas, y salvar a la ciudad de convertirse en el teatro de la crueldad olímpica de Trump.

“No se trata de renunciar a los sueños, sino de elegir qué sueños importan más: ¿el sueño de albergar un espectáculo o el sueño de una ciudad donde todos puedan vivir sin miedo?”, cuestionó Claros.

El columnista Gustavo Arellano del diario LA Times se sumó a las voces que piden que Los Ángeles se retire de las Olimpiadas, en su columna titulada L.A. never needed the Olympics. With Trump wanting it, it’s time to pull out” (en español Los Ángeles nunca necesitó los Juegos Olímpicos. Con el deseo de Trump de entrar, es hora de retirarse).

“Con los Juegos en pleno año de elecciones presidenciales, a Trump nada le encantaría más que pasearse por un Los Ángeles radicalmente transformado por su ofensiva de deportación para proclamar su misión cumplida y difundir su conquista al mundo.

“Por eso, Los Ángeles necesita retirarse de la organización de los Juegos Olímpicos, cuanto antes, mejor”, escribió el columnista.