Oleksandr Usyk pide extensión a la OMB para pelear con Parker por lesión

El promotor Frank Warren reveló que Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, pidió una extensión a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para negociar la pelea obligatoria con Joseph Parker porque sufrió una lesión.

En entrevista con Sky Sports, Warren no dio detalles de lo ocurrido con Usyk, pero si la OMB no acepta la solicitud del ucraniano, Parker sería ascendido a campeón absoluto y podría pelear con el ganador de la pelea entre Moses Itauma y Dillan White.

“Hace aproximadamente un mes, la OMB anunció que Joseph Parker, su campeón interino, debía desafiar a Oleksandr Usyk, y que este debía defenderse. Ayer envió una carta indicando que solicitaba una extensión de su contrato por lesión antes de que se le ordenara nada”, dijo.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

“Si Moses ganara, o incluso si Dillian ganara esa pelea, estarían en el primer puesto. Si la pelea entre Usyk y Joe no se concreta, entonces Joe tendrá que pelear con el contendiente oficial número uno“, agregó.

Oleksandr Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

En cambio, Joseph Parker noqueó a Martín Bakole en el segundo asalto el pasado mes de febrero y se convirtió en el campeón interino de la OMB. Ahora podría estar consiguiendo la oportunidad de enfrentar al monarca indiscutible ucraniano.

Daniel Dubois fue noqueado por Usyk en el quinto asalto de la revancha. Crédito: Frank Augstein | AP

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Joseph Parker, de 27 años, es el campeón interino de peso pesado de la OMB y retador obligatorio del ucraniano. El peleador neozelandés cuenta con 36 victorias (24 por nocauts) y tres reveses en su carrera profesional.

