Signos del zodiaco chino menos afortunados del 15 al 17 de agosto

Entre el 15 y el 17 de agosto, la astrología china marca un Día de Éxito el 15, bajo el pilar Bing Chen (Dragón de Fuego), en un mes Jia Shen (Mono de Madera) y año Yi Si (Serpiente de Madera).

Sin embargo, no todos los signos fluirán con esta energía. Algunos podrían sentir bloqueos, tensiones o falta de claridad.

Si perteneces a estos signos, no te alarmes: este es un momento ideal para proteger tu energía, practicar la paciencia y ajustar tu estrategia.

Aquí te revelamos las claves y rituales para atraer cosas positivas este fin de semana.

1. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo, con su naturaleza enérgica y libre, podría sentirse frenado este fin de semana. La energía del Dragón de Fuego podría generar impaciencia, llevándote a tomar decisiones apresuradas.

Ritual recomendado: Enciende una vela blanca el 15 de agosto por la mañana y escribe en un papel lo que quieres analizar con calma antes de actuar. Guarda ese papel en un lugar seguro y revísalo el lunes 18.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra puede experimentar altibajos emocionales, sobre todo si percibe que las cosas no avanzan como quiere. Este fin de semana, la mejor estrategia es cuidar tu estabilidad interna.

Ritual recomendado: Coloca flores frescas en un jarrón cerca de la entrada de tu casa para atraer calma y energía armoniosa. Respira profundo antes de responder a cualquier comentario que te altere.

3. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro es leal y protector, pero entre el 15 y el 17 de agosto podría sobrecargarse ayudando a otros, olvidando su propio bienestar.

Ritual recomendado: Toma un baño con sal marina el viernes por la noche para limpiar energías externas. Visualiza cómo cualquier carga ajena se disuelve en el agua.

4. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo puede encontrarse con retrasos o promesas incumplidas este fin de semana. Esto podría generar frustración si no maneja sus expectativas.

Ritual recomendado: Lleva un cuarzo rosa en el bolsillo o bolso para mantener la serenidad. Antes de dormir, agradece tres cosas buenas del día para enfocar la mente en lo positivo.

5. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey, metódico y trabajador, podría sentir que el avance en proyectos es más lento de lo esperado. La clave será no presionar y confiar en el proceso.

Ritual recomendado: Coloca tres monedas chinas atadas con cinta roja en tu cartera para proteger tus finanzas y atraer mejores oportunidades a mediano plazo.

Convierte la baja energía en crecimiento personal

Aunque estos signos del horóscopo chino puedan sentir que la suerte no está completamente de su lado del 15 al 17 de agosto, este es un momento perfecto para hacer ajustes, reforzar la protección energética y sembrar intenciones que florecerán más adelante.

