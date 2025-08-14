Vuelo de Breeze Airways aterriza de emergencia en Colorado por pasajero violento

Un vuelo de Breeze Airways que cubría la ruta Norfolk–Los Ángeles tuvo que desviarse y aterrizar en Colorado el miércoles, luego de que un pasajero ebrio protagonizara un altercado con la tripulación y otros pasajeros, mientras blandía una patineta.

El incidente se registró en el vuelo 704, que despegó a las 9:17 a. m. desde Virginia. Según la Policía de Grand Junction, el hombre gritó insultos racistas al personal de la aerolínea y se liberó en dos ocasiones de las ataduras colocadas por los auxiliares de vuelo.

Heridas leves y contradicciones en el reporte

La aerolínea afirmó que el episodio dejó heridas leves a un asistente de vuelo y a un pasajero, aunque la policía precisó que no recibió denuncias formales sobre agresiones o lesiones, reseñó ABC.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Grand Junction, alrededor de las 11:15 a. m. hora local, el pasajero fue detenido por la policía local bajo orden del FBI y trasladado al Centro de Detención del Condado de Mesa.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), en lo que va de 2025 se han reportado más de mil casos de pasajeros rebeldes en vuelos comerciales en Estados Unidos, lo que mantiene la preocupación por la seguridad a bordo.

Seguir leyendo:

· Vuelo de Delta realizó aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Charlotte

· 7 heridos por turbulencias en un vuelo de Hawaiian Airlines a Sydney

· Trabajador del aeropuerto de San Antonio murió “absorbido” por el motor de un avión