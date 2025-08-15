Flytrex recibe luz verde de la FAA para ampliar su servicio de entrega con drones

Flytrex acaba de lograr un hito en el mundo de la entrega con drones al recibir luz verde de la FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.) para operar sus drones más allá del rango visual.

Con este permiso Flytrex se convierte en el cuarto proveedor de entregas con drones en recibir esta autorización, junto a gigantes como Wing (propiedad de Google), Amazon y Zipline.

Desde ahora, Flytrex puede pasar de monitorear un solo dron con un observador en tierra a controlar múltiples drones desde un centro de operaciones, lo que es un cambio total: más eficiencia, menos costos y capacidad de escalar como nunca antes.

¿Por qué esta aprobación es una excelente noticia para los usuarios de DoorDash?

Flytrex y DoorDash cuentan con una alianza desde junio de este año, los usuarios de DoorDash en Dallas–Fort Worth tenían acceso a entregas por dron a través de la app. Ahora, con la aprobación BVLOS, es de esperar que la cantidad de usuarios que puedan disfrutar de esta opción aumente de forma significativa.

Al permitir que Flytrex opere en 37 de las mayores áreas metropolitanas de EE. UU., cubriendo a más de 100 millones de personas, estamos hablando de un salto cualitativo impresionante. Para los usuarios de DoorDash, esto significa:

Más rapidez: al eliminar barreras operativas, las entregas llegan en menos tiempo



al eliminar barreras operativas, las entregas llegan en menos tiempo Entrega más eficiente y barata: al monitorear varios drones desde un solo centro, los costos bajan, y esa eficiencia puede trasladarse al precio final o la disponibilidad del servicio



al monitorear varios drones desde un solo centro, los costos bajan, y esa eficiencia puede trasladarse al precio final o la disponibilidad del servicio Expansión del servicio: las entregas por dron podrían llegar a más ciudades, lo que significa que más gente podrá experimentar esa forma futurista de recibir comida u otros productos

¿Qué implica este avance para el futuro de las entregas con drones?

Esto marca una transformación en el modelo de negocio de Flytrex. Su CEO, Yariv Bash, lo resumió: este permiso BVLOS “transforma todo nuestro modelo de negocio”, porque ahora ya no necesitan observadores en cada zona de entrega.

En Dallas–Fort Worth, el plan es expandir la cobertura con decenas de nuevos sitios antes de que termine el año y completar la cobertura total del área metropolitana en los próximos 12 meses. La idea es hacer que las entregas con drones no sean algo experimental, sino parte de la vida cotidiana.

Este avance no sólo abre puertas a más entregas de alimentos, sino que también pone en marcha un sistema altamente escalable y eficiente. Y si bien aún hay desafíos regulatorios, técnicos y de aceptación pública —como el costo por entrega o las preocupaciones por ruido y privacidad—, la tendencia apunta a que este tipo de servicios complementará, no sustituirá, a los repartidores tradicionales.

Con esto, Flytrex da un paso clave para llevar las entregas por dron a convertirse en una realidad cotidiana, y DoorDash está en una posición privilegiada para beneficiarse de esta revolución logística: entregas rápidas, eficientes y más accesibles para millones de personas.

Sigue leyendo:

• Walmart da marcha atrás con sus entregas mediante drones

• Amazon comienza a ofrecer entregas con drones en Arizona

• Tus pedidos de DoorDash muy pronto podrían llegar volando en un dron