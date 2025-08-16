Departamento de Estado suspende las visas a personas de Gaza interesadas en viajar a EE.UU.

El Departamento de Estado anunció la suspensión de visas a personas de Gaza interesadas en ingresar a Estados Unidos.

Debido a la devastación que prevalece en Gaza a consecuencia de los recurrentes ataques orquestados por el ejército israelí desde octubre de 2023, acceder a los servicios básicos en dicha región resulta prácticamente imposible para las familias que todavía permanecen en lo poco queda en pie de sus viviendas.

La falta de agua y comida ha desatado una hambruna, mientras que el acceso a la atención médica es muy complicado.

Ante la gravedad de la situación, algunos habitantes de Gaza habían solicitado el apoyo de organismos internacionales para solicitar visas que les permitieran viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, dicha opción deberá descartarse, pues mediante un comunicado el Departamento de Estado dio a conocer que todas las visas para las personas de Gaza quedan suspendidas.

“Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas-humanitarias temporales en los últimos días”, indica la misiva difundida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

A consecuencia de la desviación producida por el ejército israelí, miles de persona están experimentando un auténtico infierno en Gaza. (Crédito: Lefteris Pitarakis / AP)

Dicho anuncio parece alinearse a la posición asumida por el presidente Donald Trump de volcar su apoyo hacia el gobierno de Israel negándose a reconocer que la ofensiva de la nación judía se intensificó en los últimos días.

“Estamos allí ahora mismo intentando alimentar a la gente… En cuanto al resto, la verdad es que no puedo decir nada. Eso dependerá en gran medida de Israel”, señaló hace unos días durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca.

A medida que se incrementa la cantidad de muertos y la devastación de Gaza, la comunidad internacional está reconsiderando su apoyo hacia Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, quien justica su planteamiento de impedir que fluyan alimentos y medicamentos a Gaza bajo el argumento de que todavía entre 25 y 30% de la zona permanece bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Mientras tanto, se calcula que cerca de 62 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto desde que iniciaron los bombardeos judíos en la zona.

