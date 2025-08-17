Excursionista muere tras mordedura de serpiente venenosa en un parque estatal de Tennessee

Un excursionista murió después de ser mordido por una serpiente venenosa mientras caminaba en el Parque Estatal Savage Gulf, ubicado a unas 60 millas al noroeste de Chattanooga, Tennessee.

Según informó Matthew Griffith, director de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Grundy, en una declaración a ABC News, el ataque ocurrió el 8 de agosto cuando la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba en un sendero cercano a la Avenida 55 en Gruetli-Laager.

Los equipos de emergencia llegaron alrededor de las 12:30 p. m. y encontraron al hombre con una herida en la mano. Recibió RCP en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

La serpiente de cascabel de madera

Un testigo relató que el excursionista habría recogido a la serpiente, lo que provocó la mordida. Los funcionarios creen que se trataba de una serpiente de cascabel de los bosques (Crotalus horridus), considerada la más grande y peligrosa de las cuatro especies venenosas presentes en Tennessee.

Este tipo de cascabel puede alcanzar entre 90 y 150 centímetros y suele habitar en bosques maduros y laderas rocosas. A pesar de su peligrosidad, expertos del Zoológico Nacional Smithsonian señalan que tienden a ser más dóciles que otras especies y, en la mayoría de los encuentros, permanecen inmóviles.

Posible reacción alérgica

Aunque la mordida fue la causa inicial de la emergencia, Griffith indicó que la víctima pudo haber sufrido una reacción alérgica al veneno, aunque la investigación médica aún no ha determinado con precisión la causa de la muerte.

“La familia del individuo estará en nuestros pensamientos y oraciones”, expresó Griffith en un comunicado.

Recomendaciones de los CDC

Cada año, entre 7,000 y 8,000 personas en Estados Unidos son mordidas por serpientes venenosas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Solo alrededor de cinco mueren anualmente, gracias al acceso a atención médica oportuna.

Los CDC recomiendan:

Quitar anillos, pulseras y relojes en caso de hinchazón.

Lavar la herida con agua y jabón.

Cubrirla con un apósito limpio y seco.

Marcar el borde de la inflamación y registrar la hora.

Asimismo, advierten no aplicar torniquetes, hielo, ni intentar succionar el veneno.

Consejo a excursionistas

Griffith pidió a la comunidad mantenerse alerta frente a la fauna silvestre y evitar manipular serpientes en el campo.

“Si se encuentra con una serpiente, simplemente mantenga la calma y no intente manipularla. Y si le muerden, busque atención médica inmediata”, advirtió.

También recomendó que quienes realicen actividades al aire libre lleven consigo kits de primeros auxilios y conozcan los riesgos naturales presentes en la región.

