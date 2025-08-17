Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 17 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este domingo 17 de agosto.

Leo

Este domingo se presenta como un soplo de aire fresco para los nacidos en Leo. Las influencias cósmicas te animan a dejar atrás lo que ya no aporta y a abrirte con coraje a nuevas oportunidades. Hoy tu intuición y tu carácter decidido serán determinantes para avanzar.

En el terreno laboral, podrían surgir noticias alentadoras. Una charla casual o una propuesta inesperada puede transformar tus planes. Incluso una persona con poder de decisión podría fijarse en tu iniciativa y liderazgo. Aprovecha este impulso para destacar y acercarte a tus objetivos.

En el amor, si tienes pareja, el día favorece el diálogo y la reconciliación. La clave estará en escuchar y no imponer. Para los solteros, alguien cercano podría mostrar un interés que no habías percibido; las señales estarán en los gestos y coincidencias.

Tu energía física mejora, pero el exceso de tensiones recientes podría reflejarse en tu mente. Busca momentos de calma: un paseo, una pausa para meditar o cambios pequeños en tu espacio pueden ayudarte a equilibrarte.

Mantente atento a las señales: un comentario al pasar o un encuentro inesperado puede darte pistas importantes. Los números 12, 85 y 99 se muestran como favorables para ti, ya sea en temas económicos o de azar.

Consejo del día: soltar lo que te frena es la mejor manera de abrir camino a lo que está por venir.