Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 17 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día
La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus proyecciones para este domingo 17 de agosto.
Piscis
Son días de cambios que te impulsan a ordenar tus emociones y empezar de nuevo. Tu signo está en plena reinvención y la buena energía te rodea.
El viernes estuvo cargado de trabajo y presión, pero lo importante es mantener la calma y no engancharse en provocaciones. Los pagos de deudas marcan el inicio de un buen momento para ahorrar.
En el amor, evita dramatizar y aprende a ser más tolerante con tu pareja. Recuerda que no todo se trata de controlar. Tus mejores compatibilidades son con Libra y Cáncer.
Un dinero extra puede sorprenderte con los números 08 y 23; tu color de suerte es el rojo. Ten en cuenta que tu signo, representado por dos peces en direcciones opuestas, te hace muy sensible y a veces indeciso entre extremos. Es momento de aclarar lo que sientes y lo que quieres.