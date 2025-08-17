window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 17 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente.

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus proyecciones para este domingo 17 de agosto.

Piscis

Son días de cambios que te impulsan a ordenar tus emociones y empezar de nuevo. Tu signo está en plena reinvención y la buena energía te rodea.

El viernes estuvo cargado de trabajo y presión, pero lo importante es mantener la calma y no engancharse en provocaciones. Los pagos de deudas marcan el inicio de un buen momento para ahorrar.

En el amor, evita dramatizar y aprende a ser más tolerante con tu pareja. Recuerda que no todo se trata de controlar. Tus mejores compatibilidades son con Libra y Cáncer.

Un dinero extra puede sorprenderte con los números 08 y 23; tu color de suerte es el rojo. Ten en cuenta que tu signo, representado por dos peces en direcciones opuestas, te hace muy sensible y a veces indeciso entre extremos. Es momento de aclarar lo que sientes y lo que quieres.

En esta nota

horoscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending